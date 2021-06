Calcio RSM, Murata: è bomber Alessio Indelicato il primo colpo del nuovo ds Ortibaldi

Sport

Repubblica San Marino

| 14:55 - 14 Giugno 2021

Alessio Indelicato con la maglia del Bellaria.

Il Murata – club del campionato sammarinese - dopo l'ottimo piazzamento della scorsa stagione (quarti di finale playoff ) è già al lavoro per la prossima stagione. Il primo volto nuovo è il direttore sportivo. Si tratta di Luca Ortibaldi, che ha smesso i panni da giocatore per vestire quelli di dirigente: per tre stagioni ha giocato al Murata come difensore, in precedenza ha militato tra le altre con Verucchio, Gatteo, Pietracuta e Fya Riccione.

Le prime riconferme sono quelle del tecnico Achille Fabbri, in questi giorni impegnato con l'esame a Coverciano per conseguire il patentino Uefa A, e dei seguenti giocatori: Simone Benedettini (portiere della Nazionale di San Marino); il difensore Cristian Babbini; i centrocampisti Ivan Tani, Michele Bozzetto ed Herve Diedhiou. Altre ne arriveranno nei prossimi giorni.

Il primo colpo di mercato del ds Ortibaldi è l'ingaggio del bomber Alessio Indelicato, classe 1995, già nel settore giovanile del Rimini, già al Bellaria in Eccellenza (18 gol in 21 partite), Fya Riccione (10 reti in 15 gare), Correggese (un gol in sei partite): in Emilia la sua esperienza si è dovuta interrompere a novembre per problemi familiari. Quindi Indelicato a dicembre 2018 è tornato al Bellaria in Prima categoria (12 reti in 14 partite). Dopo un infortunio al ginocchio ecco l'esperienza – stagione 2019/2020 - al Del Duca Ribelle (Eccellenza) interrotta a gennaio per approdare nel campionato sammarinese al Faetano voluto da mister Cioffi che lo aveva allenato a Bellaria: quattro gol in cinque partite prima che il Covid bloccasse tutto. Poi la scorsa stagione al Novafeltria in Promozione: una stagione finita dopo appena tre giornate a causa del virus.