Scuola: in Emilia Romagna esami di Stato al via per 35.381 studenti 

Attualità

Emilia Romagna

| 14:33 - 14 Giugno 2021

Un aula d'esame.

Sono 35.381 gli studenti coinvolti in Emilia-Romagna dagli esami di Stato, che prenderanno il via il 16 giugno. I candidati interni sono 34.661, gli esterni 720. I numeri più alti si registrano, come per l'anno scolastico precedente, a Bologna e a Modena, che registrano rispettivamente 7.428 e 6.335 alunni. Le prove anche quest'anno consisteranno in un colloquio, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale dettata dal Covid-19, con le modalità indicate dal protocollo d'intesa siglato il 21 maggio tra il ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami. Debutta il 'curriculum dello studente', documento che viene allegato al diploma, che certifica le competenze degli studenti acquisite anche in contesti formali ed informali e le esperienze significative legate ad attività extra-didattiche. Anche di quanto contenuto nel curriculum terrà conto la commissione nella conduzione del colloquio. Nel messaggio agli studenti, di sostegno e incoraggiamento, il vicedirettore generale dell'Ufficio scolastico regionale apre con i versi di una canzone di Diodato, 'Un'altra estate' e chiude con quelli di Biagio Antonacci, da 'Non è mai stato subito'.