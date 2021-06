Covid: assessore, in Regione variante indiana c'è ma non diffusa 

Attualità

14 Giugno 2021

"Nel nostro territorio il professor Vittorio Sambri ha già detto di aver sequenziato dei casi di variante indiana. Stiamo monitorando ma, per ora, non sembra largamente diffusa". Così Raffaele Donini, assessore alla Salute dell'Emilia-Romagna, durante un incontro con la stampa all'ospedale Maggiore, riferendosi a Sambri, direttore dell'Unità operativa microbiologia del laboratorio unico di Pievesestina dell'Ausl Romagna Oggi, per la regione, è il primo giorno di zona bianca: "Dobbiamo godere di questa libertà con responsabilità", prosegue Donini, "i dati sono abbastanza favorevoli sia sul piano dell'incidenza dei contagi che nei reparti ospedalieri".