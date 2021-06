Escort a Rimini, esplode il fenomeno dopo la pandemia

Attualità

Rimini

| 11:47 - 14 Giugno 2021

Gli italiani che vanno ad escort sono circa 9 milioni.

Si stima che in Italia oggi ci siano circa 20 milioni di escort che accolgono i loro clienti in appartamenti privati o anche in hotel, a seconda delle preferenze. Gli italiani che vanno ad escort sono invece circa 9 milioni e tra questi non fanno eccezione i riminesi.



Il fenomeno ha avuto un’impennata nell’era Covid ed i numeri continuano ad essere alti anche in questo periodo in cui stiamo faticosamente uscendo dalla pandemia. Analizziamo nel dettaglio questa particolare tendenze dei riminesi di andare ad escort e quali sono le motivazioni principali.



L’ordinanza anti-prostituzione del Comune di Rimini



Nel periodo di lockdown, nonostante il coprifuoco, continuava a Rimini il fenomeno della prostituzione. Oltre ad un problema di degrado urbano, si profilava un rischio anche per quanto riguardava la diffusione della pandemia.



Nel periodo di dicembre 2020 il Comune di Rimini ha quindi predisposto un’ordinanza anti-prostituzione, con multe molto pesanti per i clienti e le stesse prostitute sorprese per strada.



I riminesi quindi hanno preferito virare verso le escort, magari più costose economicamente ma in grado di offrire un luogo più intimo dove scambiarsi “effusioni” d’amore, come ad esempio gli appartamenti privati, senza il rischio di essere sorpresi per strada ed incappare in multe pesanti.



Perché il fenomeno è aumentato durante la pandemia?



C’è da considerare un altro aspetto legato al periodo di lockdown: le coppie di fidanzati, o quelle che comunque avevano una relazione a distanza, non hanno potuto vedersi per settimane o mesi. Anche quando si vedevano, difficilmente riuscivano a trovare il tempo ed il modo per avere un rapporto sessuale.



Tutto questo ha portato gli uomini in un forte strato di frustrazione, non potendo sfogare i loro naturali istinti sessuali. Ecco quindi che le escort hanno rappresentato un “porto” sicuro dove attraccare per godere di un’esperienza amorosa senza problemi né coinvolgimenti sentimentali.



È opportuno fare una distinzione tra prostitute ed escort. Le prime sono ragazze sfruttate dalla malavita, messe sulla strada senza alcuna protezione. Le seconde sono invece donne autonome e indipendenti che scelgono liberamente di vendere il loro corpo senza alcuna costrizione. Loro, per prime, ci tengono quindi alla sicurezza personale e adottano tutte le misure anti-Covid, a partire dalla misurazione della temperatura dei clienti.



Il boom dei siti di escort



Come naturale conseguenza sono nati tantissimi siti di incontri con escort, dove navigare in totale anonimato al riparo da occhi indiscreti.

Alcuni siti, come ad esempio megaescort, espongono le donne in vere e proprie vetrine online. I clienti possono quindi visualizzare il “prodotto” in vendita, valutarne le caratteristiche ed infine scegliere quello che preferiscono.



Oltre ad una galleria di foto molto dettagliate, i clienti possono leggere la scheda di presentazione della escort che racconta le sue fantasie, le sue preferenze sessuali e addirittura i suoi hobby. Alcune di loro si prestano a particolari pratiche sessuali e per chi ha gusti più particolari ci sono anche le escort transessuali.



Le escort più gettonate? Le over 45



A differenza di quanto si possa pensare i riminesi hanno una particolare predilezione per le escort over 45, soprattutto i giovani. Secondo alcuni dati, raccolti ovviamente in forma anonima, il 53% dei ragazzi tra i 25 ed i 36 anni preferisce appunto le over 45, sinonimo di maggiore esperienza e qualità sotto le lenzuola. La percentuale tende invece a scendere se si considerano gli under 25 e gli over 40, attratti invece da donne più giovani. I primi si sentono più a loro agio con donne della stessa età, i secondi invece preferiscono escort più giovani per testare la loro virilità.