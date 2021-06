Rimini, visite guidate allo scavo di via Melozzo da Forlì per le Giornate dell'Archeologia

| 11:33 - 14 Giugno 2021

Dal 2009 il Ministero della Cultura francese, per mezzo dell’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva (INRAP), ha istituito le Giornate Europee dell'Archeologia (GEA), evento che ha conosciuto un crescente sviluppo con il coinvolgimento di moltissimi paesi europei. In occasione delle GEA, che si tengono ogni anno il terzo weekend di giugno, tutti gli attori del mondo dell'archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio, i retroscena del settore e poter così valorizzare le testimonianze e i rinvenimenti archeologici.



La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, in collaborazione con il Museo della Città di Rimini, Heratech, l’impresa appaltatrice CBR e Phoenix Archeologia, organizza per venerdì 18 giugno visite guidate allo scavo archeologico in corso in via Melozzo da Forlì.



L’indagine archeologica è collegata all’intervento del Psbo “Dorsale sud 3° stralcio – Realizzazione di condotta fognaria premente” realizzato da Heratech, che in relazione al settore posto lungo la via Melozzo da Forlì ha portato al rinvenimento di interessanti strutture che hanno determinato la necessità di realizzare un ampliamento per poter meglio indagare ed inquadrare l’area.



Le visite prevederanno la presentazione dello scavo da parte degli archeologi che lavorano sul campo, con particolare riferimento alle evidenze archeologiche messe in luce, tra cui un ambiente di epoca imperiale con abside e con pavimento a mosaico geometrico, le cui caratteristiche sembrano rimandare ad ambienti termali; inoltre saranno esposti alcuni reperti recuperati, utili all’inquadramento delle diverse fasi di vita che caratterizzano l’area fino al Medioevo.



Le visite guidate si svolgeranno dalle 17 alle 19 con partenza ogni 30 minuti, prevedendo gruppi di massimo 20 persone. Per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid-19 la prenotazione è obbligatoria.



Informazioni e prenotazioni: Museo della Città, tel. 0541 793851 a partire da domani, martedì 15 giugno, dalle 10 alle 19.