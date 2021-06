San Marino, lotteria per ricordare Michael Antonelli e aiutare il ciclismo giovanile

Sport

Repubblica San Marino

| 11:02 - 14 Giugno 2021

Michael Antonelli.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, Comitato Memorial Michael Antonelli, Società Sportiva Juvenes Ciclismo promuovono e organizzano la "Lotteria di Beneficenza e Giornate dello Sport" nel ricordo e alla memoria del corridore sammarinese scomparso, iniziativa finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere iniziative rivolte alle attività del Ciclismo Giovanile sammarinese con la Scuola di Ciclismo per bambini e bambine e all'impianto sportivo del Pistino Ciclistico MTB nel terreno di proprietà della Parrocchia Sant'Andrea di Serravalle che verrà intitolato a Michael e già realizzato presso la Casa Laiala, adiacente al Parco Laiala di Serravalle, la cui inaugurazione ufficiale è programmata per venerdì 10 settembre 2021. Gli organizzatori hanno raccolto numerosi e ricchissimi Premi (67) della Lotteria di Beneficenza con lo slancio e la generosità da parte di tutti coloro che li hanno donati e condiviso l'iniziativa, così come quelli che hanno sostenuto i costi organizzativi del Pistino Ciclistico MTB e verso i quali va il più sentito ringraziamento. La vendita dei Biglietti della Lotteria di Beneficenza è già iniziata e si possono trovare presso alcuni esercizi pubblici del territorio e anche con la presenza di Stand in occasione degli eventi in Repubblica. Elenco 67 Premi è visibile nelle Pagine Facebook dei Post del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e Società Ciclistica Juvenes la cui estrazione è prevista per il 5 ottobre 2021. Gli organizzatori rivolgono alla cittadinanza e agli sportivi un caloroso invito ad acquistare i Biglietti per sostenere e condividere i Progetti tendenti a stimolare e promuovere le attività del Ciclismo Giovanile a San Marino.