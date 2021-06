Rimini, marciapiede in via della Fiera invaso dalla vegetazione. La segnalazione Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485

Attualità Rimini | 10:17 - 14 Giugno 2021 Le siepi che occupano il marciapiede. Vegetazione che ostruisce il marciapiede rendendo difficoltoso il passaggio, soprattutto dei portatori di handicap specie con carrozzina. La segnalazione è arrivata al nostro numero Whatsapp 347 8809485. "E' una vera indecenza" scrive il nostro lettore lamentando l'assenza di intervento nella zona di Via della Fiera a Rimini. Il percorso "troppo" verde è vicino alla via e adiacente anche alla Parrocchia della Riconciliazione.

Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485 < Articolo precedente Articolo successivo >