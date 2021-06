Calcio RSM, bomber Imre Badalassi alla corte del Tre Penne

Sport

Repubblica San Marino

| 21:38 - 13 Giugno 2021

Imre Badalassi in azione(foto FSGC/Pruccoli)..

Colpo del Tre Penne. ingaggiato il capocannoniere dell’ultimo campionato nonché vincitore dello Scudetto con la Folgore: Imre Badalassi. L’attaccante italiano, che viene da tre stagioni alla Folgore e due al Tre Fiori, ha segnato in questa stagione 13 reti, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del Campionato Sammarinese con la squadra di Falciano.

Sulle motivazioni che lo hanno portato a dire ‘sì’ al Tre Penne, Badalassi spiega: “Il Tre Penne è un top club del campionato sammarinese, con una dirigenza molto competente e seria. In questo momento della mia carriera, ho visto che il Tre Penne mi proponeva un bel progetto per me e per la mia crescita. Credo di poter dare ancora tanto e migliorare ulteriormente, sono convinto che questa sia la società giusta per me. – prosegue- “Inoltre avevo concluso un ciclo di 3 anni con la mia ultima squadra, culminata con la vittoria del campionato e raggiungendo uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati".

Il nuovo attaccante biancazzurro lancia un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Sono qui per vincere e rendere felici i nostri tifosi a suon di gol, non vedo l’ora di scendere in campo con la nuova maglia e dare il massimo per questa squadra.”

Badalassi sarà a disposizione del tecnico Stefano Ceci a partire già dal primo allenamento della prossima settimana, in programma per mercoledì 16 giugno.