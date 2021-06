Calcio D, ko per la Marignanese Cattolica a Bagnolo: 3-1. Docente ha sbagliato un penalty

Sport

Cattolica

| 21:06 - 13 Giugno 2021

Zanni autore dellla rete del 2-1.

Un'altra sconfitta per la Marignanese Cattolica questa volta sul campo della Bagnolese per 3-1. La squadra di Vullo deve battersi il petto perché sullo 0-0 Docente ha sbagliato un calcio di rigore e per 42' ha giocato in dieci (espulso Scappi per fallo su Docente in chiara occasione da rete). In due minuti la Bagnolese ha segnato nella prima frazione due reti, al quarto d'ora della ripresa Zanni ha accorciato le distanze. Una paio di legni hanno negato la gioia del gol giallorossi che hanno una striscia terrificante: un solo punto in sette partite. Per fortuna il Sasso Marconi è stato fermato sul 2-2 dal Corticella andando solo sul +2 dai rivali romagnoli e la salevzza è ancora aperta anche se molto difficile da raggiungere. Decisivi gli ultimni 180 minuti. Per il Sasso Marconi trasferta a San Mauro e match in casa col Fiorenzuola, per la Marignanese trasferta a Forlì e derby al Calbi contro il Rimini.

Il tabellino

BAGNOLESE – MARIGNANESE CATTOLICA 2- 1



BAGNOLESE (3-5-2): Auregli; Vincenzi, Bertozzini, Scappi; Davide Calabretti (44’ st Dembacaj), Marani (13’ pt Capiluppi), Buffagni, Cuoghi (41’ st Daniele Calabretti), Notari (51’ st Mhadhbi); Formato, Tzvetkov (36’ st Silipo). A disp. Ferrari, Riccelli, Scacchetti, Scarlata. All.: Gallicchio.

MARIGNANESE CATTOLICA (4-3-1-2): Mariani; Moricoli (11’ st Garavini), Nodari, Camara (26’ st Lago Ramiro), Palazzi (11’ st Pierantozzi); Manuzzi, Gaiola, Zanni (40’ st Palumbo); Merlonghi; Rizzitelli, Docente (11’ st Goh N’cede). A disposizione: Faccioli, Gioia, Cambrini, Signori. All. Vullo.



Arbitro: Arcidiacono di Acireale (Abbinante di Bari – Denisov di Bari).

Reti: 14’ pt Formato, 16’ pt Tzvetkov, 13’ st Zanni.



Note: Espulso Scappi della Bagnolese all’8’ pt per fallo su Docente. Ammoniti: Bertozzini, Cuoghi e Notari; Moricoli, Pierantozzi e Goh.