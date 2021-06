Calcio D, la Sammaurese cala il poker: colpo in casa del Real Forte Querceta: 3-4

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:23 - 13 Giugno 2021



La Sammaurese festeggia la salvezza acquisita domenica scorsa nel migliore dei modi: vittoria sul terreno del Real Forte Querceta (4-3). Primo tempo da manuale dei giallorossi che mettono in mostra un giro palla da far ubriacare gli avversari. I locali perdono la tramontana e la squadra di Protti va al riposo sullo 0-3 mettendo così le basi per un successo cercato ed ottenuto.

All'8' il match si sblocca. Bella ripartenza della Sammaurese, palla in mezzo per Manuzzi, la sfera sfila, ma ci si avventa Lombardi che segna. I giallorossi continuano a rendersi pericolosi in contropiede e al 16' raddoppiano: altra azione sull'out di sinistra, cross per Gurini che in piena solitudine piazza il raddoppio ed il sesto gol personale in stagione. Ancora calcio spettacolo dei nostri che siglano il 3-0 al 22'. Azione velocissima, una serie di passaggi mettono in porta Pasquini che segna con un pregevole colpo di tacco.

Si riprendono le ostilità e al 49' Doveri si procura un rigore che Guidi non sbaglia. I toscani cercano di riaprire la partita, ma i nostri non rischiano tanto. Anzi al 67' allungano ancora. Fallo in area dei versiliesi, penalty che Manuzzi realizza con la solita proverbiale freddezza. Nel recupero la Sammaurese si complica la vita subendo gol 89' da Lazzarini in girata e dopo due minuti da bomber Di Paola, ma per fortuna non arriva una beffa che sarebbe stata a dir poco immeritata.

Il tabellino

Real Forte Querceta: Adornato, Maccabruni (69' Meucci), Maffini, Lazzarini, Del Dotto (78' Contipelli), Guidi, Mariani (78' Aquilante), Amico (65' Giani), DI Paola, Doveri (82' Baracchini), Pegollo A disp: Balestri, Contipelli, Bellandi, Meucci, Aquilante, Bertoni, Bonati, Baracchini, Giani All Amoroso

Sammaurese: Maniglio, Gurini, Nicoli (92' Della Vedova), Palmese, Scarponi (71' Guatieri), Cianci, Pasquini, Lombardi (49' Patrignani), Manuzzi (78' Sabba), Jassey, Mantovani (78' Rrasa). A disp: Golinucci, Della Vedova, Chiwisa, Rrasa, Guatieri, Sabba,Camara, Patrignani, Zavatta All. Protti.

Reti: 8' Lombardi, 16' Gurini, 22' Pasquini, 49' Guidi (rig), 68' Manuzzi (rig), 89' Lazzarini, 91' Di Paola

Note: Ammoniti: Lombardi, Amico, Di Paola, Lazzarini, Adornato, Meucci. Espulso: Contipelli