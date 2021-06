Coronavirus: 4 casi sintomatici a Rimini e nessun decesso, tre in Regione

Attualità

Rimini

| 15:59 - 13 Giugno 2021

Bollettino Covid 13 giugno 2021.

A Rimini si registrano 4 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, tutti sintomatici: In questa settimana 55 casi, in calo rispetto ai 96 della scorsa (-41). Rimangono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nessun decesso nel nostro territorio, tre in Regione.



In regione 123 nuovi casi, 10.346 tamponi e 288 guarigioni. La situazione dei contagi nelle province vede Cesena con 24 casi, Bologna con 19 nuovi casi, Parma con 20, Ravenna con 13, Circondario di Imola e Ferrara con 10, Reggio Emilia e Modena con 7, Forlì con 5, infine Piacenza e Rimini con 4 casi. Lieve crescita dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (62, +2), calano di 3 unità quelli nei reparti Covid (sono 288).