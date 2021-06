Elezioni Rimini, Piccinini (M5S): "sbagliato correre da soli"

Attualità

| 13:00 - 13 Giugno 2021

Silvia Piccinini.



In vista delle prossime elezioni comunali in programma in autunno, che vedono coinvolta anche Rimini, "se vogliamo incidere davvero sul futuro della città il Movimento 5 Stelle ha il dovere di provare ad uscire dall'isolamento e superare la politica dei veti e della contrapposizione portata avanti in questi mesi. Partendo dal confronto su temi e proposte concrete. Una posizione che sostengo da tempo". È quanto afferma, in una nota, Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, secondo cui ""è sbagliato correre da soli", riguardo l'avvio della campagna elettorale nella città romagnola, avvenuta ieri, e che ipotizzava un percorso non semplice in tema di alleanze. "Ci sono sfide molto importanti che ci attendono e tanti progetti che possiamo finalmente portare a termine per migliorare la qualità della vita dei riminesi e risolvere i problemi ancora presenti - aggiunge l'esponente pentastellata - Silvia Piccinini - iniziando, per esempio, dalla realizzazione delle comunità energetiche, una proposta già condivisa da Sadegholvaad (assessore comunale e tra i nomi in campo per una candidatura a sindaco nel centrosinistra, ndr) , che stiamo portando avanti con ottimi risultati anche a Ravenna con il sindaco De Pascale e che può trovare condivisione, insieme ad altre tematiche, all'interno di un percorso comune anche a Rimini con le forze che hanno sostenuto il governo Conte due e con le realtà civiche presenti sul territorio". Questa, conclude Piccinini "è una sfida che dobbiamo provare a giocare. Partiamo da quelle, e dai temi che ci avvicinano. Le idee poi camminano sulle gambe delle persone, che dovranno essere capaci di interpretarle al meglio e portarle avanti con serietà".