Meteo: tempo stabile e temperature in aumento, verso fine settimana picchi di 34 gradi

| 12:54 - 13 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Permane tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’alta pressione in ulteriore consolidamento sul Mediterraneo. Solo nella prima parte di lunedì il transito di un minimo depressionario sui Balcani favorirà un temporaneo aumento della ventilazione ed un lieve calo termico.

Per la fascia costiera è stata emessa un’allerta gialla per vento.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/06/2021 ore 12:30



Lunedì 14 Giugno

Stato del cielo: locali addensamenti al mattino poi ampi rasserenamenti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 16 e 20 gradi, massime comprese tra 25 e 27 gradi.

Venti: tra est e sud-est, moderati-tesi tra notte e mattinata, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.

Indice UV: 9 (molto elevato).





Martedì 15 Giugno

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 15 e 19 gradi, massime comprese tra 25 e 27 gradi.

Venti: deboli orientali con raffiche moderate nel pomeriggio lungo la costa.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio.

Attendibilità: alta.

Indice UV: 9 (molto elevato).



Mercoledì 16 Giugno

Stato del cielo: poco nuvoloso, addensamenti nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: generalmente assenti. Non si esclude la possibilità di qualche piovasco pomeridiano sui rilievi.

Temperature: minime comprese tra 15 e 20 gradi, massime comprese tra 26 e 29 gradi.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Indice UV: 9 (molto elevato).



LINEA DI TENDENZA: la settimana proseguirà all’insegna del tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’alta pressione. Anche il fine settimana attualmente appare stabile, con temperature in aumento, fin sui 30 gradi lungo la costa e 33\34 gradi su pianura e primo entroterra.



