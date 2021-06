Torna il grande raduno di Spider e Cabrio per aiutare la ricerca sulla sindrome di Down

Eventi

Bagno di Romagna

| 12:46 - 13 Giugno 2021

Foto della terza edizione di "Top Down".



Dopo un anno di stop per Covid, torna "Top Down", il grande raduno di auto scoperte, cabrio e spider, con fine benefico. Giunto alla quarta edizione, l'iniziativa devolverà il ricavato al reparto di Genomica dell'Università di Bologna, che studia una cura genetica per annullare la disabilità nei soggetti con Sindrome di Down. Appuntamento a domenica 4 luglio, quando saranno tre i punti di partenza che ospiteranno gli equipaggi per questo evento unico in Italia: Urbino per le Marche, Faenza per la Romagna e San Giovanni Valdarno per la Toscana. Un unico punto di incontro fissato a Bagno di Romagna, dove sarà previsto l'arrivo di un centinaio di vetture fra spider e cabrio, senza distinzione di età o prestigio, dalle piccole utilitarie cabrio fino alle Ferrari.. Anche quest'anno il pranzo vedrà ospite il professor Pierluigi Strippoli dell'Università di Bologna che spiegherà, in una breve conferenza, il Progetto di ricerca che dirige e i risultati, pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche internazionali, che sta ottenendo anche grazie ai fondi raccolti dal "Top Down". Nel 2019 l'evento ha permesso di devolvere alla ricerca quasi 5000 euro. Le iscrizioni sono ancora aperte (QUI il link).