Elezioni Cattolica, ex premier Conte: "ci aspettiamo Pd appoggi sindaco uscente Gennari"

Attualità

Cattolica

| 12:36 - 13 Giugno 2021

Giuseppe Conte.

Come Movimento 5 Stelle "vogliamo dare un contributo positivo all'intera Emilia-Romagna e anche per questo ci aspettiamo appoggio, dal Pd e dalle altre forze di sinistra, per confermare il sindaco uscente di Cattolica, Mariano Gennari, che ha dato un'ottima prova di sé nella capacità amministrativa. Questa è la strada giusta da percorrere tutti insieme, convintamente". Così, in vista delle prossime elezioni amministrative in programma in autunno e che vedranno andare al voto anche Cattolica, nel Riminese, l'ex presidente del Consiglio e guida pentastellata, Giuseppe Conte, si rivolge ai democratici. Lo fa in un passaggio di una lunga lettera inviata a 'il Resto del Carlino' in cui garantisce appoggio all'assessore comunale bolognese Matteo Lepore - esponente del Pd atteso alle primarie del centrosinistra contro l'esponente di Italia Viva e sindaca di San Lazzaro di Savena , Isabella Conti - alla tornata elettorale autunnale che vedrà coinvolto il capoluogo emiliano.