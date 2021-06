Superbike: il santarcangiolese Rinaldi bissa il successo di Gara 1, trionfo a Misano

Sport

Misano Adriatico

| 12:33 - 13 Giugno 2021

Rinaldi al traguardo.

Michael Ruben Rinaldi non smette di stupire e, sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli, porta a casa anche la Superpole Race bissando così il successo ottenuto in gara1. Seconda vittoria consecutiva, la terza in carriera in Superbike, per il pilota italiano della Ducati che, partito male, ha infilato alla staccata della Quercia il campione del mondo Jonathan Rea e, poco dopo, Toprak Razgatlioglu al Curvone, quando mancavano cinque giri alla fine andando così a conquistare un successo meritatissimo. Secondo alla bandiera a scacchi è il turco della Yamaha, terzo il campione del mondo della Kawasaki davanti a Scott Redding e Alex Lowes, replicando così l'ordine d'arrivo della prima gara.