Un circolo culturale e un locale a Spadarolo, belle novità per il quartiere, ma poco accessibili: perplessità dal comitato

Attualità

Rimini

| 10:45 - 13 Giugno 2021

L'attraversamento pedonale.

Un quartiere che, da “dimenticato”, a poco a poco sta prendendo vita: la periferia riminese si anima con un locale che fa musica dal vivo e un circolo culturale. Tuttavia il comitato “Spadarolo Vergiano sicure”, sebbene manifesti entusiasmo per le piacevoli novità che rappresentano un’opportunità e un’importante occasione di socialità per il quartiere, non può non nutrire qualche perplessità, soprattutto riguardo all’accessibilità al circolo culturale.



“Il circolo culturale – si legge in una nota del comitato - è difficilmente raggiungibile sia in bicicletta, visto il pessimo stato di manutenzione della pista ciclopedonale che corre lungo la Marecchiese, sia a piedi, visto che l'attraversamento pedonale più vicino non è per niente illuminato in un tratto in cui le auto sfrecciano ad alta velocità.

Non vogliamo che questa splendida opportunità si trasformi nel solito contentino concesso alla buona senza pensare a favorirne la fruibilità, perciò chiediamo all’amministrazione comunale di adoperarsi per mettere in sicurezza, con l’illuminazione e la segnaletica opportune, il suddetto attraversamento pedonale, e all’amministrazione provinciale di mettere mano, dopo anni di abbandono, alla pista ciclopedonale di Spadarolo e Vergiano per renderla sicura e fruibile”.