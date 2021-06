Baseball, San Marino: tutto facile in Gara2 (8-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 08:42 - 13 Giugno 2021

Il pitcher Quevedo.

Nel segno dell’8-0. E' il risultato di gara2 a Firenze ed è anche il bilancio vittorie-sconfitte del San Marino Baseball, che dopo la prima giornata del girone di ritorno rimane saldamente in testa al girone G. Nel successo in terra toscana, 0 valide concesse dal monte di lancio, 22 strike-out su 27 eliminazioni e perfect game che è rimasto intatto per 6.2 riprese. Vincente Quevedo, mentre nel box sono da segnalare le due valide di Epifano e Angulo, con quest’ultimo che ha anche battuto il fuoricampo da tre punti che ha aperto subito le marcature al 1°.

LA CRONACA. Una eliminazione, la base ball a Ferrini, l’errore sulla battuta di Celli e poi Angulo che la spara fuori. Eccolo il primo vantaggio sammarinese della partita, un 3-0 al 1° che si materializza con un giro di mazza perfetto del seconda base. È una partita che scivola via velocemente, questa gara2 serale a Firenze. Al 3° il doppio di Epifano spinge a punto Angulo (colpito) per il 4-0 e così per cinque riprese il punteggio è scolpito nella pietra. Quevedo sul monte non concede nulla al line-up della Fiorentina e rimane perfetto nei suoi 5 inning, così come Kourtis per quanto riguarda le sue cinque eliminazioni, tutte per strike-out.

Al sesto attacco i Titani allungano e lo fanno coi singoli di Pulzetti e Di Fabio, la volata del 5-0 di Tromp, il singolo di Ferrini del 6-0 e quello di Angulo del 7-0.

Intanto il perfect game del monte di lancio sammarinese s’interrompe quando Baez, neo-entrato dopo 6.2 inning, colpisce Gozzini e poi concede la base ball a Biffoli (Martin Perez è il terzo out al piatto). All’ottavo ecco anche il punto numero 8 per San Marino, con valida del giovane Federico Berardi, singolo di Celli e lancio pazzo per l’8-0.

Rimane quello il punteggio finale della partita, con Baez a macinare strike-out fino a toccare quota 22 di squadra.

FIORENTINA-SAN MARINO 0-8

SAN MARINO: Tromp es (0/5), Ferrini (Berardi 1/1) 1b (1/3), Celli ec (1/4), Angulo 2b/ss (2/3), Reginato (N. Garbella 0/2) dh (0/3), Epifano (Lo. Di Raffaele 2b 1/2) ss (2/3), Albanese r (1/4), Pulzetti (Beccari 0/1, Mancini 0/1), 3b (1/3), Di Fabio ed (2/4).

FIORENTINA: Della Nave (Panichi ed/ec 0/2) ed (0/2), Rassizad es (0/4), Gozzini (L. Krasniqi ed 0/0) ec (0/2), Biffoli r (0/2), Martin Perez l/3b (0/3), Es Soufi ss (0/3), M. Krasniqi 3b/1b (0/3), Anichini (A. Krasniqi l 0/1, Menoni l 0/1) 1b (0/1), Cialli 2b (0/3).

SAN MARINO: 301 003 010 = 8 bv 12 e 0

FIORENTINA: 000 000 000 = 0 bv 0 e 4

LANCIATORI: Quevedo (W) rl 5, bvc 0, bb 0, so 10, pgl 0; Kourtis (r) rl 1.2 bvc 0, bb 0, so 5, pgl 0; Baez (f) rl 2.1, bvc 0, bb 1, so 7, pgl 0; Martin Perez (L) rl 5, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 3; A. Krasniqi (r) rl 2, bvc 6, bb 1, so 0, pgl 3; Menoni (f) rl 2, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Angulo (3p. al 1°); doppio di Epifano.