Rimini, malore al mare per una ragazza, esce dall’acqua e perde i sensi

Cronaca

Rimini

| 08:38 - 13 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Un sabato tra amici e un pranzo al mare in compagnia hanno preso una brutta piega per una giovane sammarinese ieri pomeriggio, verso le 17. La ragazza, 23enne, si trovava al bagno 66, a Rimini. La compagnia aveva da poco consumato il pranzo, tornati in spiaggia hanno deciso di rinfrescarsi in acqua. La ragazza si è immersa e, appena risalita sulla battigia, ha iniziato a sentirsi male. Immediatamente gli amici hanno chiamato il bagnino di salvataggio che si è precipitato per verificare le condizioni della ragazza. Così racconta lo stesso marinaio, Stefano Simoni: "L'amico, preoccupato, mi ha immediatamente allertato ed essendo nelle immediate vicinanze, sono prontamente accorso per verificare il motivo della richiesta di intervento. La ragazza era visibilmente in stato di shock ma non ha mai perduto lo stato di coscienza". Contestualmente è stata fatta intervenire l’ambulanza e i sanitari, verificati i parametri vitali, la 27enne è stata portata in ospedale per accertamenti.