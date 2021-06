Baseball, San Marino vincente a Firenze in Gara: 2-12 (7°)

Sport

Repubblica San Marino

| 08:37 - 13 Giugno 2021

Nicola Garbella.

Il San Marino Baseball inizia il girone di ritorno con una vittoria, un 12-2 al 7° sul campo della Fiorentina che consente ai Titani di mantenere l’imbattibilità in virtù del settimo successo in altrettanti incontri.

Il vincente di questa gara1 è Luca Di Raffaele, secondo pitcher di giornata dopo Nicola Garbella e prima di René Mazzocchi. Nel box da segnalare le 14 valide totali, con 3/5 per Tromp (due doppi) e 3/4 per Celli (un doppio).

LA CRONACA. Il primo lancio della partita è accolto da Tromp con un giro di mazza che vale subito un bel doppio. Occasione d’oro per passare avanti sfruttata da San Marino prima con l’avanzamento sulla grounder di Ferrini e poi con la volata di sacrificio di Federico Celli: 1-0. Sul monte dei Titani la novità annunciata da Doriano Bindi alla vigilia è quella che riguarda il partente, che questa volta è Nicola Garbella. Per lui un primo terzo di gara sostanzialmente perfetto, con nessun arrivo in base concesso e 6 strike-out.

San Marino intanto allunga nella parte alta del 3° con altri quattro punti. Ferrini apre l’inning con una valida, per Celli (designato in questa gara1) c’è un singolo al muro e la base di Endrit Krasniqi ad Angulo riempie i cuscini. Reginato è poi colpito e fa entrare automaticamente il 2-0, la volata di Giovanni Garbella vale il 3-0 e il singolo a destra di Epifano scrive a tabellone il 5-0.

C’è buona continuità nel box di battuta e anche nella quarta ripresa arrivano dei punti. L’errore dell’esterno centro di casa consente a Ferrini di arrivare salvo in prima, con Celli che subito dopo incontra bene la palla e piazza la sua seconda valida di giornata. La rimbalzante di Angulo manda a casa il 6-0, mentre la volata di Reginato, con Celli in terza, è il sacrificio che vale il 7-0.

Nella parte bassa del 4° la Fiorentina trova i suoi primi arrivi in base e anche i suoi primi punti. L’inning è aperto dalla base ball ad Es-Soufi, con a seguire la valida di Della Nave e il singolo di Gozzini sul quale però c’è l’out a casa di Es-Soufi. La Fiorentina ha uomo in terza (Della Nave) e così basta un sacrificio di Biffoli per l’1-7. Nicola Garbella non riesce a fermare qui l’attacco toscano, con il designato, Oregsis Martin Perez, che batte il singolo del 2-7. A questo punto scatta il cambio sul monte sammarinese, con Luca Di Raffaele da primo rilievo e con l’inning che si chiude sulla successiva eliminazione al piatto di Mergim Krasniqi.

Intanto l’attacco sammarinese trova modo, al 5°, di segnare altre tre punti. Dopo la base ad Epifano e il singolo di Morresi, Pulzetti è il primo out (in diamante), un lancio pazzo fa entrare l’8-2 e Tromp torna a toccare forte col doppio del 9-2. Sul monte fiorentino c’è Sinforici per Krasniqi, ma l’attacco dei Titani non si ferma, con Celli a toccare un doppio che vale il decimo punto (10-2).

I due punti che fanno raggiungere il margine della “manifesta” arrivano al 7°, con Pulzetti (base ball) a segnare su valida di Tromp ed errore della difesa (11-2) e con Reginato a battere il 12-2 con una valida a sinistra.

Nella parte bassa della stessa ripresa, dopo l’ottimo Di Raffaele, per chiudere ecco René Mazzocchi, che non concede arrivi in base e fissa il finale sul 12-2.

Il tabellino

FIORENTINA-SAN MARINO 2-12 (7°)

SAN MARINO: Tromp ec (3/5), Ferrini 1b (1/4), Celli dh (3/4), Angulo 2b (1/3), Reginato es (1/3), G. Garbella ed (1/4), Epifano ss (2/3), Morresi r (2/4), Pulzetti 3b (0/3).

FIORENTINA: Es-Soufi ss (0/2), Della Nave ed (1/3), Gozzini (Panichi 0/1) ec (1/2), Biffoli (Miglietta r 0/1) 1b (0/1), Martin Perez dh (1/3), M. Krasniqi r/1b (0/3), Vaccari 2b (0/2), Banci (L. Krasniqi) es (0/2), Cialli 3b (0/2).

SAN MARINO: 104 230 2 = 12 bv 14 e 0

FIORENTINA: 000 200 0 = 2 bv 3 e 3

LANCIATORI: N. Garbella (i) rl 3.2, bvc 2, bb 2, so 6, pgl 2; Lu. Di Raffaele (W) rl 2.1, bvc 1, bb 0, so 6, pgl 0; Mazzocchi (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; E. Krasniqi (L) rl 4.1, bvc 11, bb 2, so 1, pgl 8; Sinforici (r) rl 2.2, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 2.

NOTE: doppi di Tromp (2) e Celli (1).