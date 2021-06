Scontro tra due auto sull’autostrada A14 tra Rimini e Riccione: due feriti

Cronaca

Rimini

| 07:43 - 13 Giugno 2021

Grave scontro sabato pomeriggio verso le 16.30 sull'autostrada A14, nel tratto tra Rimini e Riccione in direzione nord. Due auto si sono scontrate tra loro all'altezza del km 133, e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, oltre al personale di Autostrade per l'Italia. Non sono note le cause del sinistro, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che dovranno accertare eventuali responsabilità del caso. L'incidente ha causato un grave rallentamento al traffico, con dieci chilometri di coda verso nord e il transito su una sola corsia. Le persone rimaste ferite sono state trasportate con un codice di massima gravità all'ospedale "Bufalini" di Cesena.