Covid: oltre 2000 lavoratori vaccinati in Hub interaziendali Romagna

Attualità

Rimini

| 16:52 - 12 Giugno 2021

Foto di repertorio.



Sono circa 2.050 i lavoratori cui è stato somministrato il vaccino anti-Covid nei primi giorni di operatività dei tre Hub interaziendali di Forlì, Ravenna e Rimini, promossi da Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna. L'attività è partita mercoledì nelle strutture di Corofar-Ausilio a Forlì, al Ravenna Medical Center e alla Nuova Ricerca a Rimini. La popolazione di lavoratori interessata è composta per lo più da giovani tra i 20 e i 40 anni e - spiega una nota - l'iniziativa proseguirà la prossima settimana per soddisfare le richieste delle 340 imprese che hanno aderito al progetto: per ora sono oltre 2.000 le prenotazioni già fissate ma nel fine settimana i lavoratori potranno continuare a prenotarsi fino all'esaurimento dei posti disponibili Nei giorni scorsi, inoltre, si è attivata una collaborazione con diverse associazioni di categoria del territorio per mettere a disposizione i centri vaccinali per tutte le aziende che fossero interessate. Stanno quindi aderendo altre imprese artigiane, industriali, agricole, cooperative e del commercio.