Il mago delle cover degli smarpthone è riminese. La sua startup acquistata da Cellullarline

Attualità

Rimini

| 16:23 - 12 Giugno 2021

Andrea Fabbri.

Andrea Fabbri, giovane imprenditore under 30 di Rimini, nel 2018 assieme a Romina Carnevale ha fondato una startup, "Nicotina", creando il marchio "Coverlab". In poco tempo le sue creazioni, cover e accessori custom per smartphone, sono divenuti un must, soprattutto nella moda. A distanza di tre anni fa dalla sua nascita, "Coverlab", è stato acquisito da Cellularline, leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Cellularline ha completato l'acquisizione della maggioranza (55%) del capitale sociale, in un'operazione che per "Nicotina" è stata seguita dai consulenti Davide Grassi, Giovanni Benaglia e Lorenzo Scarabelli. Nel 2020 Coverlab ha quasi raddoppiato il suo fatturato, da 130.000 euro a 240.000 euro, imponendosi anche sui mercati internazionali (quasi la metà del suo fatturato). Nel primo trimestre del 2021 è stato stimato un tasso di crescita del fatturato del 30%. Ad affiancare Carnevale e Fabbri nella startup c'è anche il socio Marco Diotallevi.