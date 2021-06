Novafeltria, nuova vita per Palazzo Lombardini: sede della Fondazione e Voci nel Montefeltro

Attualità

| 16:25 - 12 Giugno 2021

Quest’anno si sono conclusi a Novafeltria, presso palazzo Lombardini, i lavori di messa in sicurezza e impiantistica, resisi necessari a seguito dei danni procurati dal nevone del 2012. "Si sono recuperati colori e decori originari che abbellivano gli interni del palazzo, negli anni coperti da improprie tinteggiature", spiega l'amministrazione comunale di Novafeltria in una nota. Sede dell'Accademia Lirica "Voci nel Montefeltro", da quest’anno ha accolto la Fondazione Alta Valmarecchia che, a seguito delle direttive e normative legate alla emergenza sanitaria, ha dovuto lasciare la sede nell’Istituto “Tonino Guerra”. "Questa amministrazione comunale, riconoscendole merito, valore sociale ed economico ha ritenuto doveroso aiutarla nel trovare una sede altra e ha ritenuto di poterla ospitare, per il periodo invernale, a Palazzo Lombardini, destinato a restare comunque momentaneamente vuoto a seguito della sospensione dell’attività dell’Accademia Lirica per gli sviluppi degli eventi pandemici nel mondo", spiega l'amministrazione comunale.



UNA NUOVA CASA PER LA FONDAZIONE La Fondazione ha quali Soci Fondatori importanti Aziende del territorio (Valpharma International, Gruppo Carli, Partec S.r.l., Università “Sapienza” Roma) e Soci Partecipanti (Università di Urbino, Gruppo Maggioli, Indel B e Comune di Novafeltria) e, negli anni, ha creato un centro qualificato e di eccellenza per lo sviluppo della cultura tecnica e professionale, il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione dell’innovazione, della cultura e della ricerca nel territorio della Valmarecchia. Quest’anno sono stati attivati otto corsi professionali collegati a Qualifiche e Certificazioni a testimonianza dell’importante collegamento fra formazione e mercato del lavoro.



Questa convivenza nello stesso luogo ha portato alla creazione di sinergie importanti tra Accademia Lirica e Fondazione Valmarecchia: grazie infatti alla candidatura su di un bando ad opera della seconda, l’Accademia ha ottenuto un finanziamento in base al quale verranno realizzati alcuni video in cui vengono raccontati l’originalità del metodo utilizzato e dell’esperienza, con lo scopo di farsi conoscere e promuovere anche in altre parti del mondo.



Inoltre, sempre grazie alle relazioni intessute tra la Fondazione e l’esperienza di Farm Cultural Park di Favara, in Sicilia, l’Amministrazione Comunale e la Fondazione stessa daranno origine sul nostro territorio alla prima Scuola di Architettura per bambini. Farm Cultural Park è uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo e uno dei progetti più effervescenti di ripensamento e rinascita di città moribonde. E’ vincitore di innumerevoli premi tra cui il prestigioso premio della omonima Fondazione Americana Curry Stone Design Prize, come una delle 100 esperienze internazionali che hanno prodotto maggiore impatto sociale nel mondo negli ultimi dieci anni



Con questo progetto, fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura e alla Scuola, Elena Vannoni, Novafeltria rientra tra le prime esperienze innovative di questo tipo sull’intero territorio nazionale, infatti la SOU di Favara è la prima Scuola di Architettura per bambini in Italia e la seconda al mondo. E’ specializzata in attività educative dopo scuola, legate all’urbanistica, all’architettura e all’ambiente, alla costruzione di Comunità, ma anche all’arte, al design, all’agricoltura urbana e all’educazione alimentare. E’ anche uno slancio per il mondo della cooperazione, dell’innovazione sociale, della cultura Do It Yourself (DIY).



LAVORI FUTURI L'amministrazione comunale di Novafeltria annuncia "altre migliorie per il palazzo", in quanto "questo luogo è stato candidato sui canali di finanziamento delle Aree Interne, affinchè le aule possano essere dotate di un moderno sistema di insonorizzazione, di un auditorium e di una sala polifunzionale così come concordato con il Maestro Fabbri".

"Ci piace pensare a Palazzo Lombardini come al Palazzo della Cultura e della Formazione: un luogo in cui le arti possano trovare dimora e svilupparsi e che, assieme al Teatro Sociale e alla Biblioteca, costituisca motore di crescita per gli individui e la comunità", chiosa l'amministrazione comunale di Novafeltria.



LA STORIA DI PALAZZO LOMBARDINI Palazzo Lombardini fu costruito tra il 1887 e il 1904 in un periodo in cui Novafeltria, allora Mercatino Marecchia, conobbe un forte e caratterizzante sviluppo urbanistico e sociale. Commissionato dalla facoltosa famiglia Lombardini all’architetto Giuseppe Botticelli Santi, questo edificio imponente ed elegante originariamente presentava una massiccia merlatura guelfa (poi demolita) e ricchi arredi interni. Di lodevole fattura sono le inferriate delle finestre realizzate dal Maestro Guglielmo Fabbrini. Il Palazzo diventa di proprietà comunale nel 1949, ma già dal 1934 ospiterà la Regia Scuola di Avviamento Professionale. Successivamente sarà la sede dell’Istituto Professionale “Benelli”, prima che questo confluisse nei corsi di studi dell’Istituto Superiore “T. Guerra” e di cui, ancora oggi, ospita i laboratori . Da allora ha mantenuto questa sua vocazione ad essere luogo deputato all’istruzione e alla alta formazione.



Palazzo Lombardini dal 2004 è sede dell’Accademia Lirica “Voci nel Montefeltro” e ospita ogni anno artisti e studenti di tutto il mondo che vengono a perfezionare la loro arte vocale con particolare attenzione all’aspetto della fonetica italiana che li aiuta a migliorare la comprensibilità delle parole, la qualità del suono e a rispettare i principi del Belcanto. Le loro esibizioni di fronte al pubblico italiano sono il banco di prova dei miglioramenti fatti in Accademia e offrono, alle città e nei teatri che li ospitano, spettacoli di alto livello che avvicinano il pubblico alla lirica. Palazzo Lombardini, con le sue numerose aule, si presta ad accogliere contemporaneamente diversi gruppi classe e, grazie alla fortunata posizione che lo vede collocato di fronte al Teatro sociale, ad essere luogo strategico e funzionale alla didattica.