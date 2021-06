Calcio Eccellenza, Tropical Coriano: Filippo Fabbri il primo acquisto. Raffica di conferme

Sport

Coriano

| 15:49 - 12 Giugno 2021

Da sinistra ilcentrocampista Filippo Fabbri e il portiere Francesco Pollini.

Primi movimenti in casa Tropical Coriano (Eccellenza). Il club del presdiente Tiziano Marzi ha tesserato il centrocampista Filippo Fabbri, che dopo l'inizio stagione al Diegaro è stato tesserato dal Murata – campionato interno sammarinese- in cui è stato uno dei protagonisti (ha segnato cinque reti) - ha concluso la scorsa stagione nelle fila del Murata. Fabbri è un pilastro importante della squadra di mister Marco Bucci: cresciuto nel Cesena, ha militato nel San Marino in C1, per due anni alla Vis Pesaro in serie D, nel Rimini in Eccellenza, per tre stagioni in Eccellenza alla Marignanese con promozione in serie D (7 gol).

“Sul Titano ho trovato un campionato competitivo, è stata una bella esperienza e ringrazio il Murata per la opportunità che mi ha dato – dice il nuovo acquisto del Tropical Coriano – una società composta da persone squisite e con cui ho instaurato un ottimo rapporto. Ora ritorno in Eccellenza, quello che è stata la mia categoria nelle ultime stagioni, al Tropical Coriano che mi ha prospettato un bel progetto e che tra l'altro è vicina al mio luogo di lavoro”. Fabbri è una mezzala che ha ottimi tempi di inserimento grazie ai quali spesso e volentieri si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol. Un pezzo pregiato del mercato: Fabbri aveva richieste da vari club di Eccellenza e Promozione non solo romagnoli.

RICONFERMATI Della rosa della scorsa stagione riconfermati il portiere Francesco Pollini, il capitano Mattia Costantini, Matteo Vitaioli, Marcello Mularoni, Giacomo Conti, Alberto Tomassini (si tratta in gran parte di ritorni dal campionato sammarinese). Si conta che anche Samuele Zannoni possa restare. Prenderanno altre strade, invece, Mattia Alberighi e Antonio Barretta.

IL PRESIDENTE Il presidente Tiziano Marzi spiega: “Il nostro obiettivo? Disputare un buon campionato e cercare di non soffrire; comunque potremo misurare le nostre ambizioni solo dopo aver scoperto la formula del campionato, il numero dei gironi e di squadre che lo formano, il numero delle retrocessioni e tutto il resto”.