Coronavirus: secondo giorno senza decessi in tutta la Regione, a Rimini un caso sintomatico

| 15:45 - 12 Giugno 2021

Bollettino Covid 12 giugno 2021.

A Rimini si registrano 3 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 1 sintomatico. Finora i nuovi casi sono stati 51. Rimangono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nessun decesso in tutta la regione.



I nuovi casi sono 145 su 19.497 tamponi, 1244 le guarigioni. Calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 60 (-1 rispetto a ieri), 291 quelli negli altri reparti Covid (-30). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 21 nuovi casi e Parma con 20, quindi Cesena e Modena con 14, Reggio Emilia (10), Forlì (8), seguite da Piacenza (6), infine Ravenna (3), Rimini (3), Ferrara (3) e Circondario Imolese (3).