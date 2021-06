"La storia di Castel Sismondo sepolta sotto il cemento armato": l'attacco del consigliere Renzi

Attualità

Rimini

| 15:09 - 12 Giugno 2021

Renzi mette nel mirino i lavori per la realizzazione della fontana felliniana.



"La storia di Castel Sismondo sepolta sotto una colata di cemento armato": così il consigliere comunale di Rimini, Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) sui lavori di piazza Malatesta per la fontana felliniana tra la rocca e il teatro Galli. Uno specchio d'acqua artificiale che si estenderà su 900 mq di superificie, a ridosso delle mura, con 124 speciali pozzetti per realizzare giochi sull'acqua. Ma tutto fatto in area con vincoli esistenti sia di tipo archeologico che di inedificabilità, lamenta Renzi, richiamando il Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 29 ottobre 1991, ai sensi degli art. 1 e 3 ex Legge 1/6/1939 n.1089, finalizzato a garantire la tutela del sottosuolo delle aree incidenti sul tracciato delle mura tardo imperiali e sull’area occupata dall’antico fossato difensivo della Rocca, nonché il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 marzo 1915, finalizzato ad assicurare la prospettiva della Rocca Malatestiana. "Per il funzionamento di tale sistema, è stato realizzato un vano tecnico di circa 100metri cubi, nel fossato di Castel Sismondo, interrato ad una profondità di circa 4 metri, con muri perimetrali e divisori in cemento armato, comprendente un serbatoio di 45 metri cubi, un locale tecnico di 25 mq, una scala di accesso per ispezioni di circa 6 mq", evidenzia Renzi, che accusa la giunta Gnassi di aver "soffocato

sotto una spessa coltre di cemento armato. lo storico fossato di Castel Sismondo", invece di provvedere al recupero, liberando dagli interramenti del 1800, "come previsto dai Piani Regolatori e dal Piano Strategico" e "senza neppure valorizzare quanto emerso durante i lavori: le mura difensive e i battiponte di accesso al Castello". Renzi ricorda di aver presentato un esposto in procura, a marzo, "per verificare la compatibilità dei lavori nel fossato di Castel Sismondo con i vincoli di tutela vigenti".

Il consigliere dichiara di voler continuare la sua battaglia "per la conservazione e la valorizzazione del fossato e di Castel Sismondo, patrimonio identitario di Rimini".