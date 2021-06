Consiglio di Stato boccia Comune Rimini su presunto asilo No Vax

Attualità

Rimini

| 14:16 - 12 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Non era un asilo abusivo la struttura gestita da un'associazione in via Monte Cieco a Rimin, che dunque potrà riaprire. Agli inizi di maggio il Tar dell'Emilia-Romagna, rigettando il ricorso presentato dal gestore della struttura, aveva sancito la bontà del comportamento del Comune di Rimini che, lo scorso febbraio, aveva sospeso l'attività di quella che si presentava come un'associazione dilettantistica sportiva, ma che, secondo l'Amministrazione della città romagnola avrebbe offerto servizi educativi per l'infanzia in violazione delle norme regionali, in primis, quella dell'obbligo vaccinale. Ora - come riportano Corriere di Romagna e Il resto del Carlino - il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia sulla sospensione e la struttura potrà riaprire. La vicenda era salita agli onori delle cronache, non solo locali, perché l'associazione sportiva, dipinta come una sorta di asilo, non avrebbe richiesto l'obbligo vaccinale ai bambini e dunque sarebbe stata frequentata in particolare da famiglie 'no-vax'. I controlli della Polizia locale avevano accertato come l'attività condotta nella struttura non rientrasse nei parametri dei servizi ludico-ricreativi, ma avesse tutte le caratteristiche del servizio per la prima infanzia. Ora il Comune di Rimini attende una pronuncia sul merito da parte del Tar nelle prossime settimane.