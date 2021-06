Aggredita in zona stazione a Rimini, cameriera sventa lo scippo con lo spray urticante

Cronaca

Rimini

| 13:36 - 12 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Durante la notte (tra venerdì 11 e sabato 12 giugno) un 25enne della Guinea, residente a Rimini, ha tentato di scippare una coetanea italiana, cameriera in un bar, in zona stazione. La giovane, terminato il suo turno di lavoro, è stata raggiunta alle spalle dall'uomo, che l'ha strattonata per scipparla. Ma lei ha reagito prontamente usando uno spray urticante, costringendo alla fuga lo scippatore, che nella concitazione ha perso il portafoglio con i documenti. La Polizia ha rintracciato l'uomo intento a lavarsi la faccia, riverso nella fontana dei Quattro Cavalli. I suoi occhi presentavano un forte rossore, tipico effetto dello spray urticante. Il 25enne, arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina. E' stato sanzionato anche per mancato rispetto del coprifuoco.