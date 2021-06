Ruba birre al supermercato, poi insulta e aggredisce i poliziotti: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:30 - 12 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 11 giugno) davanti a un supermercato di via Flaminia. La Polizia è intervenuta a seguito di segnalazione su un furto di bevande nell'esercizio commerciale: una volta sul posto, la pattuglia ha notato un gruppo di giovani intenti a consumare birra. Alla vista dei poliziotti, uno dei ragazzi, un 19enne tunisino, ha iniziato a prendersi gioco degli agenti con parole ingiuriose, divenendo poi aggressivo nel momento in cui gli è stata fatta richiesta di esibire un documento. Alla fine, per evitare l'accompagnamento in Questura, ha iniziato a sferrare calci e pugni, ferendo un poliziotto alla spalla e al polso sinistro, rompendogli anche il cinturino dell'orologio. Il giovane è stato così arrestato per le ipotesi di reato di furto aggravato, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Risulta anche indagato per il furto di birre.