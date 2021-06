San Giovanni: un dono per i bimbi della casa per donne vittime di violenza

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:21 - 12 Giugno 2021

Da sinistra il vicesindaco Michela Bertuccioli, una referente di Bimbi per Natura ed una del Cav.



Nel territorio riminese è significativa l'attività di centri antiviolenza e case rifugio nei confronti delle donne vittime dei violenza e dei loro figli. Nel Distretto Socio-Sanitario di cui fa parte il Comune di San Giovanni in Marignano, il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio sono gestiti dall’Associazione Mondo Donna Onlus. Il confronto con le operatrici da parte dell’amministrazione comunale è costante, sia nella gestione delle situazioni attive, sia nel sostegno concreto e operativo, come evidenzia l'amministrazione comunale: "Questo perché si tratta di realtà che lavorano in maniera intensiva e sull’emergenza per cui è assolutamente fondamentale offrire costantemente presenza e collaborazione".



La scorsa estate grazie ai fondi da parte delle associazioni marignanesi, provenienti dalla “Giornata del Dono” è stato possibile finanziare laboratori estivi dei bambini ospitati nella Casa Rifugio. Questa estate l’Associazione Bimbi per Natura donerà semi, piantine ed il contributo delle proprie educatrici ed educatori, permettendo ai bambini di vivere esperienze nella natura. La referente di Mondo Donna Onlus Kiara Mussoni, il vicesindaco Michela Bertuccioli e la referente di Bimbi per Natura Maria Eugenia Margheritis si sono incontrate per accordarsi sulle modalità della collaborazione.



Da Bimbi per Natura arrivano parole emozionate ed entusiaste: “Per noi, come per l’amministrazione comunale, è importante fare rete e dare valore alle piccole cose che diventano grandi se fatte insieme. Siamo molto felici di essere utili".



Soddisfatto il vicesindaco Bertuccioli: "A nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza ringraziamo l’associazione Bimbi per Natura per il bellissimo gesto e per l’entusiasmo che si è subito colto quando abbiamo proposto questa collaborazione. Gli amministratori possono, nella loro funzione di servizio, essere dei ponti che mettono in comunicazioni realtà diverse che insieme creano davvero qualcosa di meraviglioso. Pensare che una realtà che propone esperienze educative in natura possa offrire a bambini che la vita mette a dura prova delle esperienze pacifica".