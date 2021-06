Rimini Calcio, mirino su Correggese e playoff. Mastronicola: 'Voglio lo spirito degli ultimi due match'

Sport

Alessandro Mastronicola (foto Venturini) è squalificato: assisterà la partita dai Distinti.

Rush finale per il Rimini con obiettivo playoff: domenica al Romeo Neri – riaperto al pubblico, 960 i posti disponibili – contro la Correggese distanziata di quattro punti dai biancorossi (48 punti contro 44 degli emiliani) e che ancora spera nella post season. E' il primo degli ultimi tre appuntamenti della stagione: mercoledì ancora al Romeo Neri contro il Ghivizzano e domenica 20 allo stadio Calbi di Cattolica contro la Marignanese Cattolica. Tra le file dei biancorossi assenti Viti, Sambou, Scotti, Giua, Capicchioni oltre a Nigretti e pure il tecnico Mastronicola, squalificato per due turni: osserverà il match dai Distinti. La formazione a grandi linee sarà quella dell'ultimo turno.

IL TECNICO Alessandro Mastronicola auspica di vedere dalla sua squadra lo stesso atteggiamento, la stessa voglia delle ultime due gare in cui il Rimini ha raccolto sei punti: “Due partite nella quale i ragazzi hanno dato fondo a tutte le energie fisiche e mentali”. Al varco c'è la Correggese. “Una squadra veloce, che gioca un bel calcio, lucida, con giocatori che possono metterti in difficoltà. Contro il forlì nel recupero la Correggese non ha mai perso la bussola, nemmeno nei momenti migliori del Forlì. Ho visto tanto entusiasmo, ragazzi che hanno voglia di sacrificarsi. Nell’ultimo periodo la Correggese ha avuto un cambio di passo e qui cercherà di ottenere il massimo. Sarà una partita a viso aperto”.

Pensa che i playoff possano essere lo spartiacque per il suo futuro in biancorosso?

“Sono concengrato completamente sul campo e sui ragazzi, non mi faccio condizionare da nulla, non c'è nulla che mi possa condizionare. Non cambio il mio modo di pensare ed essere per quello che leggo sui giornali e sui siti. Io voglio conquistare i playoff perché è un tragurdo che sta a cuore a me e a tutti noi, non per andare poi a chiedere qualcosa alla società. Il Rimini deve conquistare i playoff e vincerli a tutti i costi. E' quello che credo io e lo credo fortemente”.

