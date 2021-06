Verucchio celebra la festa internazionale della musica

Eventi

VillaVerucchio

| 12:52 - 12 Giugno 2021

Dino Gnassi.



Il 21 giugno è la giornata della Festa Internazionale della Musica e come ogni anno Verucchio la celebra con un appuntamento ad hoc che apre insieme agli incontri con libri e autori il calendario degli eventi estivi. “Visto che nel 2021 il solstizio d’estate cade di lunedì, si è scelto di anticipare l’evento a domenica 20. Dopo la terza partita della Nazionale agli Europei, alle 20.30, sarà la musica folk, classica, jazz, rock e pop della “Dino Gnassi Band” ad animare l’arena di Piazza Europa a Villa Verucchio. Dove, alle 22, sarà poi possibile ammirare lo spettacolo delle Fontane Danzanti Viorica” spiega il sindaco Stefania Sabba.



La serata, ribattezzata In festa con la musica e organizzata da Gm Eventi con la collaborazione del Comune, rispetterà ovviamente ogni protocollo anti Covid.



Per info: 338-8276102