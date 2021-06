Santarcangelo, torna la card con gli sconti per aiutare i negozi di vicinato

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:33 - 12 Giugno 2021

Foto di repertorio.



A Santarcangelo torna, anche nel 2021, la Card di Città Viva con sconti in oltre 40 attività della Città: la "Insieme Card".



Lo scorso anno oltre 700 tra cittadini e visitatori di Santarcangelo l'hanno attivata e ha costituito un importante strumento di rilancio per il settore commerciali dopo il lockdown del 2020. La card 2021, rispetto a quella dell'anno prima, avrà stampato il nome del possessore, con la scritta ",,,sostiene le attività di Santarcangelo e sta costruendo il Futuro di questa Città "un giusto riconoscimento per le persone che, attivando la Card, danno concretamente un aiuto al commercio e quindi a tenere viva a vitale la Città di Santarcangelo", spiega Matteo Venturi, segretario di Città Viva.



Come ulteriore novità la card sarà distribuita anche a tutti gli ospiti che passeranno dalla ProLoco o che alloggeranno a Santarcangelo nelle strutture associate a Città Viva; consultando un semplice QrCode posto sul retro della card potranno, in qualsiasi momento e luogo, consultare quale attività partecipano e quale sconto potrà ottenere.



Per poter richiedere la Card (e vedere la lista delle attività aderenti) basta andare sul sito www.cittavivasantarcangelo.it e in pochi giorni la card sarà disponibile per il ritiro.