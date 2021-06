Malore fatale, ciclista si accascia al suolo e muore a Villa Verucchio

Cronaca

12 Giugno 2021

Malore fatale per un ciclista sabato mattina a Villa Verucchio. L’uomo stava percorrendo a bordo della sua bici la ciclabile parallela alla via Casetti, quando, all’altezza di via del Tesoro, ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Quest’ultimo mezzo è stato rimandato indietro: viste le disperate condizioni, inutili sono stati i tentativi di rianimare in loco il ciclista che è deceduto poco dopo. L’uomo, un 65enne di Rimini, pensionato, era cicloamatore, era provvisto infatti dell'attrazzatura e della tuta professionale. Probabilmente è stato stroncato da un infarto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche e la ricostruzione dell’accaduto.