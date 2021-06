Tennis, Bertuccioli si ferma al secondo turno nel Future ITF di Gaiba

Sport

11 Giugno 2021

Picchione in azione.

Non conosce soste l’attività degli allievi della Galimberti Tennis Academy, impegnati sia sul fronte internazionale che dei tornei Open nazionali. Nella prima edizione degli Internazionali di tennis su erba, tappa del circuito ITF maschile con montepremi di 15.000 dollari sui campi green dell'ASD Tennis Club Gaiba (Rovigo), si è fermato al secondo turno il cammino di Federico Bertuccioli. Il 22enne di Pesaro, dopo aver superato le qualificazioni grazie ai successi per 6-4 6-4 su Patric Prinoth e per 7-6 (4) 6-0 nel turno decisivo su Lorenzo Bocchi, e aver esordito positivamente nel tabellone principale imponendosi in rimonta, per 6-7(4) 6-2 6-4, sul belga Alexander Hoogmartens, ha trovato disco rosso di fronte al tedesco Tobias Simon, seconda testa di serie: 6-4 6-3 il punteggio in favore del 30enne gigante tedesco (198 centimetri), che ha nel servizio un’arma micidiale.

Lo stesso Simon aveva sbarrato la strada al primo turno del main draw ad Andrea Picchione, pure lui promosso dalle qualificazioni, in un match disputato in due tempi: 7-5 6-7(4) 7-5 lo score, con interruzione per oscurità sul 5-5 al terzo. Nelle qualificazioni il giocatore aquilano, 23 anni compiuti proprio lunedì, aveva sconfitto per 6-3 7-5 Davide Pozzi e poi per 3-6 6-2 10-8 Alessandro Pecci.

Proprio Picchione (2.2 classifica FIT), che ha aperto il mese di giugno conquistando il prestigioso torneo Open del Match Ball Firenze (8000 euro di montepremi), si è qualificato per la finale del torneo Open di Tortoreto (2000 euro montepremi), tappa del Tennis Tour “I love Abruzzo”, regolando 6-3 6-2 il 2.3 Giulio Colacioppo e sabato in finale sfiderà il 2.1 Giorgio Ricca, prima testa di serie, che nell’altra semifinale ha superato 6-3 6-1 Andrea Del Federico, altro allievo dell’ex davisman e del suo staff a Cattolica.