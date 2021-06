Maltempo: all'Emilia-Romagna 130 milioni per risarcire danni 

Attualità

| 17:52 - 11 Giugno 2021

Un immagine del maltempo nel riminese nello scorso anno.

Uno stanziamento da 130 milioni di euro per rimborsare i danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna. E, a un mese dall'assegnazione dei fondi, partirà la prima tranche di risarcimenti per i danni causati dagli eventi del 2019, attraverso 5,4 milioni di euro di rimborsi per le imprese e i cittadini. È stato adottato oggi, dopo il provvedimento del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 maggio, il decreto che definisce la ripartizione, l'assegnazione e dispone la liquidazione dei contributi economici per i cittadini e le attività produttive danneggiati da tre ondate di maltempo che hanno interessato il territorio regionale nel 2019. Si tratta di oltre 5,4 milioni di euro complessivi, di cui circa 740 mila euro sono relativi ai danni sul territorio conseguenti agli eventi eccezionali del maggio 2019, circa 1 milione per gli eventi di novembre 2019 e circa 3,7 milioni le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia colpite dalla grandinata del 22 giugno 2019. Le risorse, che garantiscono un primo ristoro di 5mila euro per i privati per i danni sulle abitazioni e 20mila euro per quelli che hanno interessato le attività produttive, fanno parte dei 30 milioni di euro nazionali che andranno, dopo l'adozione di ulteriori specifici provvedimenti, a rimborsare anche i danni relativi all'alluvione nel modenese del dicembre 2020 e a finanziare nuovi cantieri contro il dissesto idrogeologico. Oltre ai 30 milioni di euro, il secondo provvedimento nazionale, inserito nel Decreto Sostegni bis, prevede un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro che riguarderanno sempre il territorio modenese colpito dall'esondazione del fiume Panaro a dicembre 2020.