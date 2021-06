Rimini, bagnante ferito recuperato tra le acque in Piazzale Boscovich: ma era una dimostrazione

Attualità

Rimini

| 17:07 - 11 Giugno 2021

I momenti della simulazione.

Dimostrazioni e addestramenti in spiaggia nella giornata di oggi, venerdì 11 giugno. In azione gli uomini della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. L’attività si è svolta a Rimini, sulla spiaggia libera antistante il Piazzale Boscovich. Il fine di queste operazioni è quello di sviluppare le azioni di coordinamento degli interventi di soccorso congiunti dei tre enti in favore di soggetti vittima di incidenti da annegamento.

L’attività ha coinvolto personale e mezzi navali della Guardia Costiera e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ed è consistita nella simulazione di tre differenti scenari di recupero e soccorso di bagnanti a distanza dalla riva progressivamente crescente.



L’addestramento ha permesso al personale sanitario di testare le tecniche di immobilizzazione, di trasporto in sicurezza e rianimazione nella specificità dei vari contesti emergenziali simulati ed ha fornito occasione di implementare il sistema di comunicazione e coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali operanti.

In particolare, uno degli scenari simulati prevedeva il recupero di un bagnante in difficoltà, traumatizzato, in prossimità degli scogli, con mare mosso.

I soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di una moto d’acqua attrezzata per soccorso e un battello pneumatico, lo hanno recuperato, mediante l’uso di un estricatore galleggiante, attrezzo che permette in pochi istanti, di favorire una buona immobilizzazione del tratto testa - rachide cervicale - schiena.



Il Nucleo Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco di Rimini è attivo tutto l’anno giorno e notte e può intervenire in qualsiasi ambiente acquatico, e dunque sia in mare che nelle acque interne, quali fiumi e laghi, anche in contesti alluvionali. Durante il periodo estivo, il servizio viene implementato con un presidio acquatico con sede presso la Darsena Marina di Rimini, che nei mesi di Luglio e Agosto garantirà una copertura in mare con 4 unità VVF dedicate nelle giornate di maggior afflusso di bagnanti, ossia in tutti i fine settimana e nelle due settimane centrali di Agosto.