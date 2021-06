Riccione capitale degli ‘Italian Roller Games’: Romagna invasa dalle rotelle

Sport

Riccione

| 15:51 - 11 Giugno 2021

La presentazione degli Italian Roller Games a Riccione.

Da ambizioso piano a realtà. Sono gli Italian Roller Games 2021, il maxi evento organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che comprende i Campionati Italiani di tutte le discipline affiliate in unico luogo, la riviera romagnola, fino al 4 luglio 2021.



Dal 4 giugno in Riviera c’è una vera e propria invasione delle rotelle che, seguendo il protocollo di sicurezza anti Covid-19, fanno capolino a Riccione, luogo centrale dell’evento, ma anche Forlì, San Marino, Cesenatico, Rimini, Cesena e Mezzano.



Un grandissimo festival di sport e di intrattenimento che raggrupperà, per la prima volta in un unico contesto geografico, tutti i Campionati italiani della FISR: una sorta di prima “Olimpiade” nazionale delle discipline a rotelle la cui cerimonia di apertura si terrà sabato 12 giugno alle ore 21 a Riccione. La Perla verde sarà infatti “capitale” degli sport rotellistici, coinvolgendo migliaia di atleti, un numero importante di visitatori, con un significativo indotto turistico ed economico.



Centinaia di ore di diretta streaming sulla televisione federale (FisrTv.it) ed un sito internet, interamente dedicato all’evento (italianrollergames.it) con aggiornamenti continui sui risultati, le notizie e le informazioni sulla manifestazione, terranno in costante aggiornamento tutti gli appassionati.



Il Presidente FISR Sabatino Aracu ricorda gli straordinari numeri degli Italian Roller Games: 10 Discipline, 30 giorni di gare ed eventi, oltre 8000 atleti, 500 società e 600 titoli assegnati che garantiranno un impatto mediatico davvero rilevante.



“E’ un piacere ospitare in Emilia-Romagna una manifestazione importante come gli Italian Roller Games 2021 – così il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini -. Siamo una regione innamorata dello sport, che non fa differenze tra sport maggiori e minori: per noi conta la passione e in questa disciplina ve n'è moltissima, unita allo straordinario scenario delle città dove andrà in scena un programma davvero ricchissimo".



"Questo grande evento che mi piace definire le Olimpiadi degli sport Rotellistici, sono una gioia per la città di Riccione, una consacrazione del legame indissolubile tra turismo, località balneari e sport di alto livello – dichiara il Sindaco Renata Tosi di Riccione, capofila del progetto -. La collaborazione con la Fisr è una lunga tradizione per la città di Riccione anche grazie alla forte passione che da sempre contraddistingue il lavoro della dirigenza del Pattinaggio Artistico di Riccione. Gli Italian Roller Games 2021 sono una vittoria del fare sistema, del lavorare di squadra. La collaborazione con i tanti Comuni coinvolti, il sostegno della Regione Emilia Romagna, hanno definitivamente consacrato una visione strategica che dovrà essere il nostro tesoro anche negli anni futuri".



Maria Assunta (Mary) Cianciaruso