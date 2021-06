Basket D, per i Tigers un match da dentro o fuori. Capitan Zannoni: 'Siamo carichi'

Sport

| 15:46 - 11 Giugno 2021

Capitan Zannoni al tiro libero (foto Aldo Sgroi).

E' una gara da dentro fuori, terzium non datur. La formula di questi play-off serie D non prevede il meglio delle tre gare ma solo la differenza canestri. Rose&Crown Villanova Basket partono dal pesante -12 rimediato all’andata. Ma sono pronti, prontissimi a dare battaglia in Gara2, sabato alle 18,30 alla palestra Vasco de Gama di Bologna, attesi da Omega Basket.

Spettatore non pagante di Gara1 è stato Giacomo Zannoni.

Il capitano e miglior marcatore dei Tigers (25 di media gara), a causa di un infortunio, era in panca ad incitare i compagni ma non è potuto scendere sul parquet neppure per un minuto. “Sarà certamente una bella partita – assicura l’ala piccola, classe 1993 – combattuta come l’andata alla Tigers Arena. Dovremo ripetere il piano partita di Gara1, cioè correre e non permettergli di giocare a palla ferma, Omeha ha individualità molto importanti. Per vincere e ribaltare la differenza canestri, dovremo commettere ancora meno errori dell’andata”, dove il punteggio si è dilatato solo negli ultimi 3 di gara (69-81).

Ma il capitano ci sarà a Bologna? “Fisicamente mi sento meglio, ho lavorato a parte con il preparatore atletico Luca Nicoletti, test fisici e atletici, per arrivare pronto a questa sfida.

Quello che potrò dare, 3, 5, o 10 minuti, o addirittura 40, li darò al massimo per aiutare i miei compagni e la squadra per migliorare e cercare di vincere”.



Un inatteso in bocca al lupo è arrivato proprio da Bologna. Il lungo Virtus Bo, Filippo Ricci, impegnato nelle finali per lo scudetto, ha inviato ai Villanova Tigers un simpatico video in cui “incita” la squadra a non mollare e mettere tutto quello che ha in campo, e fino alla fine.

Capitan Zannoni ringrazia e rilancia. “La parola d’ordine è crederci. I play-off sono belle partite da giocare, servono a divertirsi e a crescere. E i Tigers – statene certi - fino al 40esimo ce la metteranno tutta”.