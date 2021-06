Basket C Silver, Coppa del Centenario: Titans ko ad Urbania (69-60)

Sport

Repubblica San Marino

| 15:36 - 11 Giugno 2021

Il coach dei Titans Porcarelli.

Dopo le sei vittorie consecutive che hanno decretato la matematica certezza del primo posto, i Titans vanno ko a Urbania (69-60). Un match tosto, duro, con saliscendi nel punteggio e con la squadra locale a mettere insieme nel terzo quarto il break che ha cambiato le sorti del match. Pallacanestro Titano a inseguire nel quarto periodo, ma senza riuscire ad agganciare gli avversari.

LA CRONACA. Batti e ribatti iniziale con vantaggio Urbania (5-4), ma i Titans ci sono e piazzano un 10-0 che li manda avanti 5-14 a 2’48” dal termine del primo quarto. Difesa di ferro, testimoniata dall’ulteriore sprint che vuol dire anche massimo vantaggio sul 6-20, prima dei sei punti locali che mandano a tabellone il 12-20 del primo periodo.

Nel secondo quarto si va parecchio a strappi, con la Pallacanestro Titano a cavallo della doppia cifra di vantaggio e con un Giacomo Pasolini autore di 8 punti preziosi per restare davanti. All’intervallo è 30-37, il controllo del match è per chi viaggia ma Urbania è viva.

Di ritorno dagli spogliatoi il trend sembra quello del primo quarto, con la tripla di Raschi a siglare il 33-46. Lì però qualcosa cambia. Inversione a U, con Urbania a macinare canestri su canestri e i Titans a non trovare più come prima il feeling con la retina. La squadra di casa recupera, sorpassa e addirittura allunga fino al 55-46 a spiccioli da fine periodo. Gara niente affatto finita, ma cambiata. Negli ultimi dieci minuti la difesa Titans torna a essere quella di prima e si torna a un possesso di distanza al 35’ sul 57-54. Urbania però è in fiducia e riprende a fare canestro, torna presto sul +10 (2’52” dalla sirena) e, nonostante le triple di Macina e Raschi, non consente alla Pallacanestro Titano di rientrare a due possessi di margine. Finisce 69-60.

Il tabellino

PALL. URBANIA – PALL. TITANO 69-60

URBANIA: Imsandt 10, Baldassarri 9, Pentucci 10, Tancini 3, Marini 9, Altieri 15, Marcantognini 8, Matteucci 5, Fabbri, Falasconi, Campana. All.: Curzi.

TITANS: Gennari 6, Bombini, Macina 17, Pasolini 8, Dini 9, Raschi 11, Montanari 6, Renzi, Saponi 3, Borello. All.: Porcarelli.

Parziali: 12-20, 30-37, 55-48, 69-60.



RISULTATI

Acqualagna – Montemarciano, 84-61

Urbania – Pall. Titano, 69-60

CLASSIFICA

Pall. Titano 12 (6-1)

Acqualagna 6 (3-4)

Urbania 6 (3-3)

Recanati 4 (2-4)

Montemarciano 4 (2-4)