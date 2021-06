Inaugurata al Misano World Circuit "Mwc Square", la piazza della Riders' Land

Sport

Misano Adriatico

| 15:32 - 11 Giugno 2021

Mwc Square.

Il weekend del Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round, terzo appuntamento del Motul Fim Superbike World Championship, è stato introdotto dall’inaugurazione della Mwc Square, nuovo cuore pulsante della Riders' Land, utile a consolidare il distretto economico che fa perno sul circuito per attrarre investimenti sul territorio da imprese locali e nazionali.



L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di istituzioni e partner commerciali, salutata dal Cda della Santa Monica Spa e dai testimonial Michele Pirro, Rebecca Bianchi e Matteo Ferrari che con il loro contributo arricchiscono e impreziosiscono la nuova area.

Sono intervenuti Andrea Corsini (Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna), Fabrizio Piccioni (Sindaco di Misano Adriatico) e Andrea Gnassi (Presidente Visit Romagna) che hanno salutato la nuova iniziativa come segnale forte di ripartenza di un volano economico che rende sempre più solido il brand Motor Valley e alimenta di ulteriori contenuti l’attrattività della destinazione turistica.



La presentazione è stata inoltre impreziosita dalla parata dei piloti protagonisti da oggi in pista. Per qualche minuto sono usciti dal paddock Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi, Scott Redding, Chaz Davies, Alvaro Bautista, Gareth Gerloff, Andrea Locatelli, Lucas Mahias e Eugene Laverty per salutare con le loro moto i partecipanti all’inaugurazione della MWC Square.



La MWC Square è stata realizzata utilizzando gli 11.000 mq del paddock 3, sarà aperta tutti i giorni con accesso dal rinnovato ingresso diretto su via del Carro con un concept grafico affidato alla Drudi Performance di Aldo Drudi e ispirato alle texture che caratterizzano la ‘bandiera’ della Riders’ Land che in pista trova risalto grazie alla collaborazione con Colsam e la vernice Samoline utilizzata nei circuiti di tutto il mondo.

Alle proposte commerciali dedicate al mondo delle due ruote, moto e bici, si aggiunge a Mwc Square un intervento di arredo urbano e l’imminente estensione ad attrazioni dedicate ai bambini, fra le quali una moto con la livrea del Team Corse Sic 58.



Misano World Circuit sarà il primo circuito in Italia ad aprirsi quotidianamente al pubblico come punto di ritrovo e svago con accesso libero a tutti, nonostante il panorama di attrazioni a Mwc fosse già ricco: dal Ristorante Santamonica al Medical Center Mwc aperto anche alle prestazioni in convenzione, la scuola di guida sicura GuidarePilotare di Siegfried Stohr e quella di guida sportiva con Rebecca Bianchi, la pista Misanino, la Galleria Simoncelli, la Pista Flat Trak, il Convention Center che si estenderà notevolmente al termine dei lavori in corso e il progetto Misano Circuit Tour ormai diffuso fra turisti e appassionati.



Mwc Square schiude così nuovi orizzonti, in linea con l’attività di sviluppo garantita dagli investimenti della proprietà – Gruppo Financo - impegnato in questi mesi nel completamento del prolungamento della palazzina adiacente al rettilineo e reduce dalla recente consegna dei 18 nuovi box in aggiunta ai 45 disponibili e del restyling del podio a cura di Promo.

Il volano economico rappresentato da MWC e dalle sue attività è testimoniato dallo studio commissionato a Trademark Italia, con una ricaduta sul territorio di 162 Milioni di euro e un’attrazione dell’incoming alberghiero che a regime vale oltre 710mila rooming night, il 3,5% delle presenze turistiche in Provincia di Rimini.