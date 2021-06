Primo trimestre 2021, cresce l'export della Romagna. Focus provincia di Rimini

Attualità

Rimini

11 Giugno 2021

L'anno 2021 si apre sotto buoni auspici per l'export dell'area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con un incremento nel primo trimestre sostenuto dalla ripresa della domanda estera; aumento annuo che, grazie alla performance del forlivese, assorbe completamente la perdita che vi era stata nei primi tre mesi del 2020, rispetto al 2019. Una variazione positiva nel territorio Romagna che risulta superiore a quella regionale e nazionale. E' la sintesi dei dati diffusi dall'osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna. Nel primo trimestre 2021 le esportazioni del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono state pari a 1.524,3 milioni di euro, con un incremento del 7,8% rispetto ai primi tre mesi del 2020, superiore alla variazione regionale (+6,1%) e nazionale (+4,6%); positivo è il recupero della perdita verificatasi nel 1° trimestre 2020 (-7,1% sullo stesso periodo del 2019), con un valore a prezzi correnti dell'export che si riporta, praticamente, sugli stessi livelli di quelli del 1° trimestre 2019 (+0,1% la variazione 1° trimestre 2021-2019). Aumentano le esportazioni di molti dei principali prodotti: +12,5% i macchinari e gli apparecchi meccanici (20,6% del totale), +25,0% i prodotti dell'agricoltura (7,6%), +20,8% gli apparecchi elettrici (7,5%), +55,9% i mobili (6,9%), +48,1% i mezzi di trasporto (6,7%) e +3,3% gli articoli in gomma e materie plastiche (5,8%). Calano, invece, del 5,0% i prodotti tessili, dell'abbigliamento e calzature (15,2%), del 3,1% i prodotti in metallo (11,0%) e del 16,7% i prodotti alimentari e le bevande (6,9%). I principali Paesi di destinazione delle esportazioni sono, nell'ordine, la Francia (13,9% del totale), la Germania (11,9%), gli Stati Uniti (8,4%), la Spagna (4,7%), la Polonia (4,5%) e il Regno Unito (4,3%); eccezion fatta per la diminuzione verso il Regno Unito (-22,1%), si registrano variazioni positive in tutti gli altri Paesi, soprattutto verso la Francia (+20,6%) e la Polonia (+19,3%). Positivo il saldo commerciale (esportazioni al netto delle importazioni) registrato nei primi tre mesi dell'anno e pari a +839,5 milioni di euro (in crescita del 12,2% sul medesimo trimestre del 2020 e del 2,3% sul primo trimestre del 2019); in espansione anche l'interscambio (importazioni + esportazioni) con il resto del Mondo (+6,3% rispetto al medesimo trimestre del 2020).



Export delle imprese: focus provinciale Rimini



Nel 1° trimestre 2021 le esportazioni in provincia di Rimini sono state pari a 574,7 milioni di euro, con un incremento del 4,1% rispetto ai primi tre mesi del 2020, inferiore alla variazione regionale (+6,1%) e nazionale (+4,6%); nota negativa, il recupero solo parziale della perdita verificatasi nel 1° trimestre 2020 (-10,1% sullo stesso periodo del 2019), con un valore a prezzi correnti dell’export che si porta su livelli ancora inferiori a quelli del 1° trimestre 2019 (-6,5% la variazione 1° trimestre 2021-2019).

Aumentano le esportazioni di molti dei principali prodotti; nel dettaglio: +7,6% i macchinari e gli apparecchi meccanici (28,4% del totale), +81,2% i mezzi di trasporto (10,0%), di cui +81,1% le navi e imbarcazioni (9,5%), +30,3% gli apparecchi elettrici (6,6%) e +14,7% gli articoli in gomma e materie plastiche (5,3%). In calo, invece, l’export degli articoli di abbigliamento (-22,8%, 17,0%), dei prodotti alimentari e bevande (-16,2%, 8,2%) e dei prodotti in metallo (-2,3%, 7,0%).

I principali Paesi di destinazione delle esportazioni sono, nell’ordine, gli Stati Uniti (12,3% del totale), la Francia (9,8%), la Germania (9,6%), la Spagna (4,8%), il Regno Unito (4,5%) e la Russia (4,2%). Variazione positiva, in particolare, per la Francia (+13,9%), ma altrettanto significative quelle verso gli Stati Uniti (+9,4%), la Germania (+9,2%) e la Spagna (+6,2%); diminuzioni annue, al contrario, per Russia (-1,6%) e, soprattutto, Regno Unito (-14,9%).

Positivo il saldo commerciale (esportazioni al netto delle importazioni) registrato nei primi tre mesi dell’anno pari a +337,3 milioni di euro (in crescita del 5,7% sul medesimo trimestre del 2020 ma in flessione del 10,7% sul primo trimestre del 2019).

In termini previsionali, la variazione acquisita dell’export per il 2021 risulta pari al +3,7%; si tratta della crescita che si avrebbe ove il livello di esortazioni dei prossimi trimestri fosse identico a quello del periodo in esame (vale a dire, con una crescita congiunturale nulla).