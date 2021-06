Nuoto, weekend di gare a Riccione: 1.350 atleti per il "Trofeo Nicoletti

Sport

Riccione

| 15:16 - 11 Giugno 2021

Al via ben 87 squadre partecipanti.

Tra venerdì e domenica allo Stadio del Nuoto di Riccione va in scena l'edizione 2021 del Trofeo Italo Nicoletti. Al via ben 87 squadre partecipanti con 1.350 atleti provenienti da tutta Italia. Rispetto agli anni pre-Covid, infatti, il Trofeo è riservato alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Assoluti: per contenere un po’ il numero degli iscritti e poter gestire la manifestazione secondo i protocolli anti- Covid, si è preferito non aprire la gara ad Esordienti A ed Esordienti B. Si alza così livello tecnico della manifestazione con nuotatori di primo livello in tutte le categorie, ovviamente cominciando dagli Assoluti. Quest’anno si nuoterà su tre intere giornate (solitamente erano due giorni e mezzo), dalla mattina di venerdì 11 alla sera di domenica 13 (finali in notturna). Presenti anche atleti paralimpici, uno dei quali alla ricerca del pass per le Olimpiadi. Già inseriti in start list, tra gli altri, Fabio Scozzoli, Marco Orsi, Ilaria Bianchi, Costanza Cocconcelli, Alessia Polieri e Matteo Milli. Presenti anche atleti paralimpici, alla ricerca del pass olimpico. La manifestazione sarà in diretta streaming, offerta da Melinda, sia sul sito www.nuotoriccione.it , sia sulla pagina FB Nuoto Riccione e permetterà a famiglie e agli appassionati di seguire tutte le gare. Aperta al pubblico con ingresso differenziato in tutte le giornate la vasca esterna da 34 mt.