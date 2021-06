Spacciava droga rifornendo i clienti da casa: arrestata una donna 61enne

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 11 Giugno 2021

Spacciava droga direttamente dalla sua abitazione di Rimini, avendo messo in piedi un vero e proprio giro. Così sono scattate le manette per una sessantenne, già nota per i suoi trascorsi nel mondo degli stupefacenti. La donna è stata arrestata dai Carabinieri di Rimini dopo essere stata scoperta a smerciare stupefacenti in casa. I Carabinieri della Sezione Operativa di Rimini hanno perquisito l'abitazione della signora, insospettiti dal via vai di persone nei pressi della palazzina in cui risiedeva in zona Padulli. Al suo interno i militari, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno trovato ben 68 gr di hashish. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, questa mattina (11 giugno) dopo il rito di convalida dell’atto, di fronte l’A.G. l’arrestata è stata condannata a 1 anno e 10 mesi con pena sospesa e 5mila euro di ammenda.