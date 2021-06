Rimini, via libera dal Comune alle barriere anti abusivi

Attualità

Rimini

| 12:49 - 11 Giugno 2021

Le barriere new jersey posizionate dalla Polizia Locale e Anthea.

Sono state posizionate questa mattina - con un intervento definitivo della Polizia Locale di Rimini e di alcune squadre di tecnici di Anthea - 45 barriere new jersey di cemento, in tre aree centrali del territorio del Comune.



Le chiusure definitive sono state fatte in Via Voltolini; Via Macanno, in corrispondenza dell’ingresso posteriore del centro commerciale Le Befane; e in Via Macanno nell’area parcheggio di fronte al civico 124. Zone centrali e molto frequentate in questi giorni anche per gli importanti eventi sportivi che si stanno svolgendo nel 105 Stadium.Si tratta di una chiusura permanente, programmata in seguito ai tanti esposti e le segnalazioni per presenze non autorizzate giunte per telefono negli uffici della Polizia Locale e tramite la sala radio.



Con la delimitazione di queste barriere, viene inibito il parcheggio e risolto definitivamente un problema, legato alla sicurezza e all’ordine pubblico e alle condizioni igienico sanitarie . Al momento del posizionamento dei dispositivi di sicurezza modulare in calcestruzzo, la zona risultava già libera grazie al presidio costante degli agenti della Polizia Local che - dalle settimane precedenti, fino a questa mattina - hanno presenziato costantemente la zona, allontanando per diverse volte le presenze che tornavano ad occupare abusivamente l’area. Interventi tempestivi per impedire attività di campeggio irregolare.