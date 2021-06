Il 15 giugno riaprono i parchi divertimento della Riviera Romagnola

Eventi

Rimini

| 11:36 - 11 Giugno 2021

Scivoli "Kamikaze" di Aquafan Riccione.

Non è vera vacanza in Romagna, se non si passa almeno una giornata in un parco divertimento.



Meglio naturalmente se le giornate sono di più. Anche per quest’estate 2021 la regola potrà essere rispettata: dal 15 giugno riaprono i parchi divertimento più spettacolari e più emozionanti della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna. Le misure di sicurezza saranno garantite nella maniera più rigorosa per offrire spensieratezza e tranquillità: ingressi contingentarti, distanziamento, dispenser di disinfettante lungo i percorsi, sanificazione costante, obbligo di mascherina tranne che sulle attrazioni acquatiche (sulle attrazioni si potrà stare insieme se si appartiene allo stesso nucleo familiare). Per i biglietti è sempre consigliata la prevendita online, ma sarà possibile anche acquistarli sul posto.



E ad attendere i turisti ci sono tante novità, eccole, da nord a sud:



Con Mirabilandia a Ravenna, l’astinenza da adrenalina è finalmente finita



Quelli che negli scorsi mesi hanno sofferto di astinenza da adrenalina possono tirare un sospiro di sollievo: i cancelli di Mirabilandia si spalancano dal 15 giugno. Un bel respiro e via, si potrà di nuovo volteggiare, in qualche caso anche a testa in giù, sulle attrazioni da Guinness dei primati come Katun, il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, e Divertical, il più alto water coaster al mondo. E poi l’area di 35mila mq. Ducati World, una full immersion nel mondo delle “rosse” di Borgo Panigale. Immancabile anche la visita alla stunt arena. Fra le novità, tanti nuovi meet&greet, punti di incontro per i più piccoli con le mascotte del parco. Al teatro di Mike & Otto (la mascotte di Mirabilandia), quest’ultimo con l’aiuto dei bambini, prova a farsi eleggere migliore DJ, nonostante i dispetti di Mike. Sul viale di iSpeed, la mascotte Fanny incontra i bambini in un set rombante in stile officina, con attrezzi da meccanico, pneumatici e taniche colorate. Orari: da lunedì a venerdì ore 10-18 e fino alle 22 nel weekend. Nel mese di agosto gli orari si estenderanno. La mascherina va sempre indossata, ad eccezione di Mirabeach il parco acquatico dentro Mirabilandia (apre l’1 luglio, tutti i giorni ore 11-18). Sul sito di Mirabilandia ci sono offerte per biglietti online, abbonamenti stagionali e pacchetti parco + hotel www.mirabilandia.it/it/organizza-la-tua-visita



Safari Ravenna: in auto o in trenino si incontrano oltre mille animali



La tutela della biodiversità e la protezione della fauna selvatica sono la filosofia di Safari Ravenna, il parco faunistico, adiacente a Mirabilandia (Ravenna) di 120.000 mq che permette di vedere da vicino e senza barriere più di 1.000 animali di oltre 100 specie diverse. L’esperienza a Safari Ravenna è completamente diversa da quella in un normale bioparco. Il visitatore si muove su un proprio mezzo oppure sulla macchinina elettrica o su un trenino con le guide del parco. Fra le novità ci sono le collaborazioni a livello Europeo con Istituti di ricerca e Giardini zoologici, fra cui quello per la protezione di esemplari rari di tartarughe. Altre novità sono le ultime nascite: Fabiola, una piccola di Alpaca, Lillo, cucciolo di Giraffa, Checco il cammellino e Dante, una zebrina , così battezzata per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. In una nuovissima area saranno accolti quattro coccodrilli del Nilo. per i più piccoli c’è anche un’area gonfiabili. Orari: 10-17 tutti i giorni https://www.safariravenna.it



Casa delle Farfalle una piccola poesia a Milano Marittima (Ra)



Un modo poetico per cominciare la giornata? Se riuscite a d arrivare entro le 11 alla Casa delle Farfalle (a pochi minuti dal centro di Milano Marittima), potrete assistere allo spettacolo del primo volo libero delle farfalle nate nelle primissime ore della giornata. Casa delle Farfalle è un parco interamente dedicato al mondo degli insetti e delle farfalle. E’ una grande serra tropicale di 500 mq con una temperatura che oscilla tra i 28° e i 30° e un’umidità del 65-70%. E’ qui che le specie di tutto il mondo, anche le più rare, vivono in libertà e si possono osservare da vicino, entrando in punta di piedi. Aperto tutti i giorni ore 9.30-19 www.atlantide.net.



Italia In Miniatura a Rimini: un parco tutto nuovo per festeggiare 50 anni



Se un giorno per caso vi troverete davanti a fontane danzanti, fiori, un bambino gigante alto 11 metri, piccole scene di vita italiana ambientate in città d’arte lillipuziane, non state sognando, ma siete arrivati a Italia in Miniatura. Il parco, uno dei più amati in Italia, compie 50 anni e si presente rinnovato e arricchito. La novità 2021 è Pinocchio. Un viaggio su un trenino per incontrare il simpatico burattino, Mangiafuoco, la bambina dai capelli turchini, il Gatto e La Volpe e altri personaggi. Da dieci lustri il Parco racconta l’Italia attraverso 300 perfette riproduzioni in scala del Belpaese. Nel biglietto sono compresi Europa in Miniatura, Venezia da godere in gondola, con 118 facciate di palazzi storici, e le attrazioni come Piazza Italia, con l’imperdibile Signora Gina che getta acqua sui vicini molesti. Tutti i giorni dalle 10 alle 18:30 www.italiainminiatura.com.



Fiabilandia a Rimini dove i bambini possono credere ai sogni



Che sia la Valle degli Gnomi, dove si viaggia a bordo di un bruco gigante, o che sia il placido Fiaby boat che naviga sul lago Bernardo, a Fiabilandia di Rimini le attrazioni sembrano non finire mai: è il grande parco (ben 150.000 mq) da sogno per i bimbi più piccoli da due anni su. La struttura riminese è luogo ideale per tutta la famiglia con oltre 30 attrazioni, coinvolgenti spettacoli dal vivo, fiabe e tanta animazione. Fra le novità 2021 quest’anno arriva al parco lo spettacolo Fiaby Circus. Acrobati, giocolieri e maghi per scoprire il magico mondo del Circo. Da non perdere le attrazioni più conosciute come Il Mago Merlino, l’incantato Lago dei Sogni, Capitano Nemo Adventure con la “battaglia degli spruzzi”, lo Scivolone Gigante. Nonostante Fiabilandia sia indirizzato a bambini, ci sono anche due rollecoaster per i più grandi. Al Parco è possibile acquistare due tipi di abbonamenti, entrambi personali: quello da euro 50 che comprende 5 ingressi al parco, o quello da euro 70 valido per tutta la stagione. https://www.fiabilandia.it



Ad Aquafan a Riccione il nuovo maxi scivolo da 7 piani con 4 minuti di discesa Con i suoi 280 metri di pura adrenalina arriva M280, il nuovo maxi scivolo di Aquafan, il parco acquatico più famoso d’Europa, nove ettari di verde sulla collina di Riccione e oltre 3 km di scivoli. M280 offre un’esperienza senza precedenti, anche per durata. Dopo essere saliti su un ripido tapis roulant che si eleva all'altezza di un palazzo di sette piani, si sale su un gommone da 2 a 4 persone e poi giù per oltre 4minuti di super scivolata. Non ha bisogno di realtà virtuale o effetti speciali, perché l’adrenalina va in circolo da sola. I visitatori ritroveranno dopo il lungo stop anche le attrazioni più amate, come gli scivoli Extreme, Black Hole, Speedriul e anche il Fiume Rapido. Ci sono poi tre aree riservate ai bambini più piccoli, con l’altezza dell’acqua a misura di bimbo. Il parco sarà caratterizzato anche per questa estate da innumerevoli animazioni diffuse. Torna il set di Radio Deejay, una collaborazione che va avanti da oltre 31 anni tra dirette, ospiti ed eventi. Aperto dalle 10 alle 18.30 https://www.aquafan.it



Oltremare a Riccione, un family experience park fra delfini marsupi e show



Sulla collina di Riccione il parco Oltremare, anzi il Family Experience Park Oltremare, riapre con tante avventure legate a natura e scienza, in un’area di 110mila mq. I simpatici delfini della Laguna di Ulisse, giocano davanti al pubblico in due momenti della giornata. C’è anche la possibilità di scoprire la vita dei cetacei insieme a addestratori e biologi così come diventare addestratori di delfini per un giorno. Nell’Area Australia, si ammirano i marsupiali wallaby. E poi tanti laboratori per sentirsi paleontologi, esperti di pappagalli, scoprire i nuovi esemplari di rapaci come l’avvoltoio dal collo rosso, il gufo del Bengala. Infine ci si siede per godere lo spettacolo del nuovo musical dal vivo “Quasi Wonderland”. Nello spazio Pianeta Mare un nuovo allestimento sensibilizza il pubblico sull’’inquinamento dei mari. Aperto dalle 10 alle 18.00. All’interno, chioschi e aree verdi per rilassarsi all’ombra. Info: 0541 4271 https://www.oltremare.org



Acquario di Cattolica fra pinguini e squali toro si impara ad amare il mare



Sono i buffi pinguini di Humboldt a dare idealmente il benvenuto ai visitatori dell’Acquario di Cattolica. C’è da scommetterci che il più fotografato sarà l’ultimo arrivato: Pic-Nick, il piccolo nato la scorsa estate. Riconoscerlo è facile: il suo piumaggio mostra ancora il grigio giovanile ed è vivacissimo! Nella grande vasca degli squali toro più grandi d’Italia, Brigitte è la femmina più maestosa. I suoi denti aguzzi sono da brivido ma i bimbi restano ore incantati a guardarla. L’Acquario di Cattolica è il secondo acquario d’Italia per dimensioni, ambienti e varietà delle specie. Squali, pinguini, caimani, lontre asiatiche, coralli, meduse e rettili come boa, pitoni e camaleonti mostrano come la natura trasformi svantaggi in nuove amicizie, sotto forma di alleanze e simbiosi fra esseri di specie diverse. Addirittura ci si può immergere in un mare di plastica, come nell’area Plastifiniamola, o vedere che forma hanno gli esseri delle profondità, come nella mostra Abissi, terra aliena.



Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 (le biglietterie chiudono due ore prima).