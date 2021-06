Calcio Promozione: Michele Ferrani a Pietracuta, colpaccio rossoblu

Sport

Pietracuta di San Leo

| 11:07 - 11 Giugno 2021

Ferrani con il ds Conti.

Dopo essersi concentrato sulla riconferma di gran parte della rosa da mettere a disposizione di Mister Fregnani, alla settima stagione consecutiva sulla panchina del Pietracuta, il DS Sandro Conti si è dedicato ai movimenti in entrata che compenseranno le poche fuoriuscite previste per la stagione a venire. In settimana il nazionale sammarinese Alessandro Golinucci ha confermato la volontà di proseguire la sua permanenza tra le fila della Virtus Acquaviva e prontamente è arrivata la contromossa della dirigenza rossoblu che si è assicurata le prestazioni sportive di Michele Ferrani. Il centrocampista classe ’92, nella scorsa stagione al Sant’Ermete e in passato protagonista di ottime prestazioni indossando le casacche di Torconca, Gabicce Gradara, Vallesavio, Real Miramare e Real Rimini, porterà alla linea mediana pietracutese qualità tecniche indiscutibili e una propensione alle incursioni finalizzate alla realizzazione che in passato proprio il Pietracuta ha più volte dovuto subire. Un caloroso benvenuto a Ferrani e un ringraziamento a Golinucci per aver messo a disposizione della causa rossoblu le sue riconosciute qualità umane e sportive.



Ufficio stampa Pietracuta Calcio