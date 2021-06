VIDEO Viserba, vasto incendio in capannone: distrutto magazzino ditta traslochi

Cronaca

Rimini

| 08:14 - 11 Giugno 2021

Incendio nella notte nella zona artigianale di Viserba Monte. Un capannone della ditta Tiraferri ha preso fuoco coinvolgendo anche alcune strutture limitrofe. Le fiamme alte erano visibili anche da lontano. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 3 di notte nel magazzino di circa 650 mq adibito allo stoccaggio di mobili e ha interessato l'area dove si trovano 6 attività per un totale di 2000 mq. Sul posto sono subito intervenute 5 squadre dei Vigili del Fuoco, con due mezzi dalla sede centrale e uno dall'aeroporto, con anche il supporto di una squadra da Savignano per un totale di circa 35 persone. I pompieri sono ancora sul posto, l'incendio è spento ma sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Le fiamme hanno anche coinvolto un magazzino di deposito di moto d'epoca e un autonoleggio. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.