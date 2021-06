Rinforzi anti caos movida e sicurezza: oltre 200 uomini in più per l'estate

Attualità

Rimini

| 17:57 - 10 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Arrivano i rinforzi per garantire più sicurezza al territorio riminese in vista del cuore dell'estate: da metà luglio a inizio settembre oltre 200 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri integreranno gli organici delle forze dell'ordine. E' quanto emerso dalla riunione odierna (giovedì 10 giugno) del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno anche riaperti i posti estivi di Polizia nei comuni di Riccione e Bellaria Igea Marina. In questo modo la Questura potrà potenziare il controllo delle zone cittadine più interessate dalla movida e dal movimento di cittadini e turisti. I servizi saranno già intensificati però a partire da questo weekend, con il coinvolgimento della polizia municipale.



LAVORI AL CASELLO AUTOSTRADALE RIMINI SUD Su richiesta dell'amministrazione comunale di Rimini, il Prefetto di Rimini ha coinvolto anche i rappresentanti di Società Autostrade e Anas.

Il rappresentante della società concessionaria ha comunicato che l’esecuzione dei lavori "si è resa indifferibile ed urgente" in seguito ad un sopralluogo ispettivo effettuato nel maggio scorso e che la chiusura del cantiere è prevista tra il 20 e il 22 giugno. Polizia Stradale e Municipale interverranno per rendere più fluida la viabilità in alcuni snodi nevralgici, per scongiurare ulteriori criticità alla circolazione stradale.